Sunita Williams: ২৮৬ দিন মহাকাশে ‘আটকে’ ছিলেন দিদি সুনীতা উইলিয়ামস, কীভাবে কেটেছিল এতগুলো দিন, জানাল পরিবার

বুধবার একটি মন্দিরে প্রার্থনা করতে গিয়ে ফাল্গুনী সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ‘‘আমি ঈশ্বরের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ এবং খুশি যে সুনীতা সুস্থ শরীরে ফিরে এসেছে৷ এবারের প্রতীক্ষা যেন বেড়েই চলেছিল৷ আমরা অবশ্য উদ্বিগ্ন ছিলাম না, জানতাম, সব ভাল হবে৷ আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছি যাতে সবকিছু সুস্থভাবে সম্পন্ন হয়৷’’

সুনীতার তুতো ভাই দীনেশভাঅ রাওয়াল বলেন, ‘‘আমরা আজ খুব খুশি৷ সারারাত ধরে আমরা প্রার্থনা করেছি, যাতে ল্যান্ডিং ঠিকঠাক ভাবে বয়৷ শুরুর সেই ৮ দিনের পর থেকে আমাদের দিনগুলো যে কেমন কাটছিল আমরাই জানি৷’’

তিনি বলেন, ‘‘আমরা পরিবারের সকলেই খুব চিন্তায় ছিলাম৷ ওঁর ক্যাপসিউল অবতরণের পরেই স্বস্তি পেয়েছি৷ সুনীতা খুবই সাহসী৷ ও মহাকাশে থাকার সময়ে আমাদের একবার কথা হয়েছিল৷’’

Watch: Moment When Dragon Splashes Down After 17-Hour Journey, NASA Astronauts Complete Homecoming, Crew 9 Back On Earth Safely#SunitaWillams #ButchWIllmore #SpaceX #NASA pic.twitter.com/5Bmq3IPA1h

— News18 (@CNNnews18) March 18, 2025