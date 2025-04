Vinay Narwal’s wife bids an emotional farewell to her husband: ‘তুমি ভাল থেকো, তুমি আমাদের গর্ব…’ স্বামীর কফিনবন্দি দেহ আঁকড়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন বিনয়ের স্ত্রী হিমাংশি

জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগাঁওতে সন্ত্রাসী হানায় যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন দেশের এক বীর জওয়ান। নাম তাঁর বিনয় নারওয়াল। তাঁর স্ত্রীর নাম হিমাংশি। সন্ত্রাসী হানার মাত্র ৬ দিন আগে তাঁদের বিয়ে হয়েছে, বিয়ের প্রীতিভোজ অনুষ্ঠিত হয়েছে ২ দিন আগে। সম্প্রতি তাঁরা ছিলেন কাশ্মীরে। সেখানেই সন্ত্রাসবাদীর গুলিতে বিনয়ের মৃত্যু হয়েছে।

বুধবার স্বামীর কফিনবন্দি দেহের সামনে কিছু ক্ষণ নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন নববিবাহিতা স্ত্রী। চোখে একরাশ শূন্যতা। খানিক পরেই নিস্তব্ধতা ভেঙে খানখান। কফিনবন্দি দেহ আঁকড়ে বিলাপ করে উঠলেন তরুণী। বলতে থাকেন, ‘‘তুমি ভাল থেকো। তুমি আমাদের গর্ব।’’ তার পর বাঁধ ভাঙল কান্নার!

বিনয় হরিয়ানার করনাল শহরের সেক্টর ৭-এর বাসিন্দা ছিলেন। দুই বছর আগে তিনি ভারতীয় নৌবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। ১৬ এপ্রিল রিসেপশনের পর তাঁরা ২১ এপ্রিল মধুচন্দ্রিমার জন্য কাশ্মীরে যান। ঘটনার পর থেকে তাঁর বাড়িতে নেমে এসেছে নীরবতা, পরিবারের কিছু সদস্য শ্রীনগর চলে গিয়েছেন। ২৬ বছর বয়সী বিনয় বর্তমানে কোচিতে পোস্টেড ছিলেন। তাঁর বুক, ঘাড় এবং বাঁ হাতে সন্ত্রাসবাদীরা গুলি করে, ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। খবর প্রকাশ্যে আসার পর মধ্যরাতেও সংবাদমাধ্যম বিনয়ের বাড়িতে পৌঁছেছিল। তবে পরিবারের পক্ষ থেকে কারও সঙ্গে কোনও কথা বলা হয়নি।

#WATCH | Delhi | Indian Navy Lieutenant Vinay Narwal’s wife bids an emotional farewell to her husband, who was killed in the Pahalgam terror attack

The couple got married on April 16. pic.twitter.com/KJpLEeyxfJ

— ANI (@ANI) April 23, 2025