Viral music হাসপাতালের বেডে শুয়ে উদাত্ত কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইলেন অশীতিপর বৃদ্ধ! ভাইরাল ভিডিও The voice of an elderly man admitted to a private nursing home is still very melodious

Last Updated: May 07, 2025 12:10 AM IST

Viral music: বয়স কেড়ে নিয়েছে অনেক কিছু, তবে নদিয়ার মদনপুরের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি মৃণালকান্তি সমাদ্দারের গলায় এখনও সুর অমলিন। হাসপাতালে ভর্তি হয়েও বৃদ্ধ গাইছেন রবীন্দ্র সংগীত, সুর আজও অমলিন রয়েছে তার।

X হাসপাতালে ভর্তি হয়েও গান গাইছেন বৃদ্ধ মদনপুর: বয়স কেড়ে নিয়েছে অনেক কিছু, তবে নদিয়ার মদনপুরের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি মৃণালকান্তি সমাদ্দারের গলায় এখনও সুর অমলিন। হাসপাতালে ভর্তি হয়েও বৃদ্ধ গাইছেন রবীন্দ্র সংগীত, সুর আজও অমলিন রয়েছে তার। হাসপাতালের নাম শুনলেই আমরা অনেকেই আতঙ্কে থাকি। অনেকে হাসপাতালে গিয়ে ফিরেও আসেন না আর। রোগী থেকে শুরু করে রোগের পরিবার সকলেই থাকে দুশ্চিন্তায়।

তবে সেই চিন্তার মধ্যেও কিছুটা থেরাপি হয়তো দিতে পারে সংগীত। সেই কারণে অনেক সময় দেখা যায় অপারেশন থিয়েটারে চিকিৎসক রোগীর অস্ত্রোপচার করার সময় রোগীকে গান গাইতে অনুরোধ করেন। এতে অনেকটাই মানসিকভাবে স্বস্তি পাওয়া যায়। আর কথায় বলে মন ভালো থাকলে শরীর অনেকটাই ভালো হয়ে যায়। ঠিক সেরকমই এক নিদর্শন দেখা গেল আজও নদিয়ার মদনপুরের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে। নদিয়ার বাসিন্দা মৃণাল কান্তি সমাদ্দারের বয়সের ভারে ঝুলে গিয়েছে গিয়েছে চামড়া। তবে আজও হারিয়ে যায়নি গলার সুর। অসুস্থ হওয়ার কারণে ভর্তি রয়েছেন হাসপাতালে। হাসপাতালের বেডে শুয়েই হাসপাতালে সমস্ত উপস্থিত থাকা মানুষকে শোনালেন তার সুরেলা কন্ঠে রবীন্দ্র সংগীত। Mainak Debnath Location : Kolkata [Calcutta],Kolkata,West Bengal First Published : May 07, 2025 12:07 AM IST

Next Article

ভাতারে প্লাস্টিকের জারে আটটি তাজা বোমা! নিষ্ক্রিয় করল সিআইডির বোম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াড