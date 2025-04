Viral Video: চার সেকেন্ডে সাত বার চড় টোল প্লাজার কর্মীকে,মহিলার কাণ্ডে ধুন্ধুমার,দেখুন ভাইরাল ভিডিও| Viral Video: ‘7 Slaps In 4 Seconds’: Woman Attacks Toll Worker Over FASTag Issue, Caught On Camera

গোটা ঘটনাটা খোলসা করে বলা যাক! মহিলার FASTag-এ পর্যাপ্ত টাকা ছিল না, কাজেই মহিলাকে অতিরিক্ত টাকাটা মিটিয়ে দিতে অনুরোধ করেন টোল প্লাজার কর্মী। আর তাতেই তিনি চটে যান! সোজা টোল বুথে ঢুকে চড় কষিয়ে দেন কর্মীকে। একবার-দুবার নয়, চার সেকেন্ডে ৭ বার চড়!

দেখুন সেই ভিডিও–

Kalesh b/w a Lady and a Toll-Staff (A woman entered inside the toll booth and slapped the toll worker seven times in four seconds, Hapur UP)

April 14, 2025