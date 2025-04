Virat Kohli Asks Sanju Samson To Check His heartbeat In RCB vs RR Match In IPL 2025, ম্যাচের মাঝেই হঠাৎ বুকে হাত! ‘হার্টরেট’ চেক করালেন কোহলি, সুস্থ আছেন তো বিরাট?

ম্যাচে হাফ সেঞ্চুরি করার পর বিরাট কোহলিকে দেখা যায় সঞ্জু স্যামসনের কাছে যেতে। ১৫তম ওভারের চতুর্থ বলে দু’রান নেন কোহলি। তারপরই দেখা যায় সঞ্জুর সঙ্গে কোনও একটি বিষয়ে কথা বলছেন কোহলি। পরে স্টাম্প মাইকে শোনা যায় তাদের কথা। কোহলি সঞ্জুকে বলেন, “হার্টরেট দেখ তো একবার।” সঞ্জু গ্লাভস খুলে হৃদস্পন্দন দেখে বলেন, “ঠিক আছে।”

এই ভিডিও দেখেই ফ্য়ানেদের মনে উদ্বেগ ও প্রশ্ন জাগে কোহলি সুস্থ কিনা। বিরাটের মত ফিট প্লেয়ার কেন হঠাৎ নিজের হার্টরেট চেক করালেন? আসলে রাজস্থানের জয়পুরে দুপুরের ম্যাচে তাপমাত্রা ছিল ৩৯ ডিগ্রির বেশি। সেখানে খেলতে কতটা কষ্ট হচ্ছিল তা প্লেয়ারদের দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। সেখানে দীর্ঘসময় ব্যাটিং করে সব ক্রিকেটীয় সরঞ্জাম পরে আরও কষ্টের। সেই কারণেই হয়তো হাঁপিয়ে গিয়েছিলেন বিরাট কোহলি। তাই সঞ্জুকে দিয়ে হার্টবিট চেক করান।

Kohli asking Sanju to check his heartbeat? What was this 😳 pic.twitter.com/2vodlZ4Tvf

— Aman (@AmanHasNoName_2) April 13, 2025