Voter List অনলাইনে ভোটার তালিকায় ‘নাম’, ‘সিস্টেম ম্যানেজারকে’ সাসপেন্ড করল নির্বাচন কমিশন, Name withdrawing and inclusion of name in Voters List online Election commission take big step against this Emplyee know detail

অনলাইনে ভোটার তালিকায় ‘নাম’ ফাইল ছবি কলকাতা: বেআইনিভাবে অনলাইনে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া বা নতুন নাম তোলার জন্য সরকারি এক অধিকারীককে সাসপেন্ড করল নির্বাচন কমিশন। দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপের নির্বাচন কমিশনের সহকারী সিস্টেম ম্যানেজারের বিরুদ্ধে শাস্তি মূলক পদক্ষেপ কমিশনের।