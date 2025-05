WBCHSE HS Result 2025 Check Online Link: উচ্চ মাধ্যমিক ২০২৫ ফলাফল, সবার আগে রেজাল্ট দেখতে এখানে ক্লিক করুন! মার্কশিট হাতে পাবেন কবে?

Last Updated: May 07, 2025 12:08 AM IST

West Bengal HS Result 2025 Official Website Live Link: পরীক্ষা শেষের মাত্র ৫০ দিনের মাথায় রেজাল্ট আউট হতে চলেছে বুধবার। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ ইতিমধ্যেই জানিয়েছে, কোথায় কোথায় দেখা যাবে রেজাল্ট। জানুন এক ক্লিকে…

পরীক্ষা শেষের মাত্র ৫০ দিনের মাথায় রেজাল্ট আউট হতে চলেছে এ বছরের উচ্চ মাধ্যমিকের । গত ৩ মার্চ উচ্চ মাধ্যমিকের পরীক্ষা শুরু বয়, শেষ হয়েছিল ১৮ মার্চ। গত বছর পরীক্ষার্থী ছিল প্রায় ৭ লক্ষ ৯০ হাজার, এবার পাঁচ লক্ষ দশ হাজার আবেদন করেছিলেন পরীক্ষা দেওয়ার জন্য। গতবারের তুলনায় অনেকটাই কম পরীক্ষার্থী ছিল উচ্চ মাধ্যমিকে। রেজিস্ট্রেশন করিয়েও পরীক্ষায় বসেনি অনেক পড়ুয়া। পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক দ্বাদশ শ্রেণির ফলাফল ২০২৫ দেখবেন কীভাবে? উচ্চ মাধ্যমিক দ্বাদশ শ্রেণির ফলাফলের লিঙ্ক বা রেজাল্ট অপশনে ক্লিক করুন নির্দিষ্ট বক্সে আপনার রোল নম্বর এবং জন্ম তারিখ লিখুন বিস্তারিত তথ্য দেওয়ার পর, Submit বাটনে ক্লিক করুন এবার আপনার ফলাফল স্ক্রিনে দেখাবে আপনার রেজাল্ট ডাউনলোড এবং প্রিন্ট করে ভবিষ্যতের রেফারেন্সের জন্য সংগ্রহ করে রাখুন উচ্চ মাধ্যমিকের ফলপ্রকাশ বুধবার এ বছরই প্রথম অ্যাডমিট কার্ডে পরীক্ষা কেন্দ্রের নাম ছিল। প্রত্যেক পরীক্ষা কেন্দ্রে ছিল মেটাল ডিটেক্টর। প্রত্যেক ভেন্যুতে অন্তত ২টি করে CC ক্যামেরা। এবার প্রশ্নের প্যাকেট খোলা হয় হলে পরীক্ষার্থীদের সামনে। পরীক্ষা কেন্দ্রে মোবাইল ফোন সমেত ধরা পড়লে পরীক্ষা বাতিল করে দেওয়া হবে বলে জানিয়ে দিয়েছিল সংসদ। পরের বছর থেকে উচ্চ মাধ্যমিক হবে দু’টি সেমিস্টারে। উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফল দেখতে কী কী লাগবে? রোল নম্বর (Roll Number) জন্মতারিখ (Date of Birth) মার্কশিক হাতে পাবেন কবে? তবে পরীক্ষার্থীরা শংসাপত্র এবং রেজাল্ট হাতে পাবেন ৮ তারিখ থেকে। এই রেজাল্ট বা সার্টিফিকেটের কোন ভুল বা ত্রুটি থাকলে তা যাতে দ্রুত সংশোধন করা যায় তাই রাজ্যের ছুটির দিন ৯ মে-ও খোলা থাকছে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ মূল অফিস। Location : Kolkata,West Bengal First Published : May 07, 2025 12:02 AM IST বাংলা খবর/ খবর / শিক্ষা/ WBCHSE HS Result 2025 Live Link: উচ্চ মাধ্যমিক ২০২৫ ফলাফল, সবার আগে রেজাল্ট দেখতে এখানে ক্লিক করুন! মার্কশিট হাতে পাবেন কবে?

