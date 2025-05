West Bengal News রেডিও তাঁর নেশা! একাত্তর থেকে কারগিল, এমনকী পহেলগাঁও কী শোনেননি তিনি Hareram Nandan of Purba Burdwan not given up the radio, heard news of several wars 

Last Updated: May 15, 2025 12:34 AM IST

X হরেরাম নন্দন পূর্ব বর্ধমান: সময় পাল্টেছে, কিন্তু আজও বদলায়নি রেডিও দাদুর যুদ্ধের ধারাবিবরণী শোনার পদ্ধতি। এখনও একইভাবে তিনি সমস্ত খবর শোনেন শুধুমাত্র রেডিওতে। ছোট থেকে এখনও পর্যন্ত তাঁর সবসময়ের সঙ্গী রেডিও। ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতেও যখন গোটা দেশ টিভির পর্দায় চোখ রেখেছিল, কেউ বা খবরের আপডেট জানছিল মোবাইল ফোনে। ঠিক সেই সময়ও রেডিও দাদু খবর শুনেছেন শুধুমাত্র রেডিওতে। পূর্ব বর্ধমানের কেতুগ্রামের নিরোল গ্রামে রয়েছেন ৭৪ বছরের হরেরাম নন্দন। তিনি আজও আধুনিক প্রযুক্তিকে পাশে ঠেলে কান পেতে খবর শোনেন রেডিওতে।