West Bengal news সিসি ক্যামেরায় মুড়ে ফেলা হচ্ছে এই শিল্প শহর, কত খরচ হচ্ছে জানলে চমকে উঠবেন

Last Updated: May 18, 2025 12:35 AM IST

সিসি ক্যামেরায় মুড়ে ফেলা হচ্ছে এই শিল্প শহর, খরচ হচ্ছে কত? দুর্গাপুরের ৭৮টি জায়গায় ২৫১টি সিসি ক্যামেরা লাগানো হবে। এর ফলে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার হবে বলে মনে করছেন এলাকার বাসিন্দারা। সাংসদ তহবিলের টাকায় এই সিসি ক্যামেরাগুলি বসানো হবে। এর জন্য ত্রিশ কোটি টাকা খরচ ধরা হয়েছে।