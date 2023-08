What is the difference between jam and jelly: অনেকেই ভাবেন জ্যাম ও জেলি একই খাবার। আদতে জ্যাম ও জেলি দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ঘরানার খাবার। প্রায় একই রকম ঘনত্ব, স্বাদ ও গন্ধের জন্য জ্যাম ও জেলির মাঝে পার্থক্য করতে পারেন না বেশিরভাগ মানুষ।







Source link

Related