Woman Police Sindoor: মহিলা পুলিশদের সিঁদুর পরিয়ে বিক্ষোভ, চুঁচুড়ায় পথ অবরোধ করে ধস্তাধস্তি! women police putting sindoor on police Protest by women in Chuchura against Chief Minister-s sindoor remark

Last Updated: May 31, 2025 2:37 AM IST

Woman Police: মুখ্যমন্ত্রীর ‘সিঁদুর’ মন্তব্যের প্রতিবাদে চুঁচুড়ায় মহিলাদের পথ অবরোধ, বিবাহিত মহিলা পুলিশদের সিঁদুর পরিয়ে প্রতীকী প্রতিবাদ, পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

মহিলা পুলিশদের সিঁদুর পরিয়ে বিক্ষোভ, চুঁচুড়ায় পথ অবরোধ করে ধস্তাধস্তি! রানা কর্মকার, চুঁচুড়া: ‘সিঁদুর’ নিয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আক্রমণ করার অভিযোগ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে। সেই মন্তব্যের প্রতিবাদে শুক্রবার দুপুরে চুঁচুড়ার পিপুলপাঁতি মোড়ে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন একদল মহিলা।