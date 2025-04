Woman thrashes Husband Mother in Law: স্বামী- শাশুড়িকে নির্মম মার, খুনের হুমকি! শ্বশুরবাড়িতে তরুণীর তাণ্ডব, ভাইরাল সিসিটিভি ফুটেজ

চাঞ্চল্যকর এমনই ঘটনা ঘটেছে মধ্যপ্রদেশের গ্বালিয়রে৷ ওই তরুণী এবং তার বাপের বাড়ির লোকজনের তাণ্ডবের গোটাটাই সিসিটিভি-তে ধরা পড়েছে৷ ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ভিডিও ভাইরাল হয়েছে৷

জানা গিয়েছে, ৭০ বছর বয়সি ওই আক্রান্ত বৃদ্ধার নাম সরলা বাতরা৷ ছেলে বিশাল, পুত্রবধূ নীলিকা এবং নাতি নাতনিদের সঙ্গে গ্বালিয়রের বাড়িতে থাকতেন তিনি৷ ওই বৃদ্ধার অভিযোগ, তাঁর পুত্রবধূ গোটা সম্পত্তি হাতিয়ে নিতে চায়৷ সেই কারণেই তাঁকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দিতে চান তাঁর পুত্রবধূ৷

ঘটনার দিন পারিবারিক একটি ছোট বিবাদকে কেন্দ্র করে অশান্তির সূত্রপাত৷ অভিযোগ, ক্রমাগত নিজের শাশুড়িকে গালিগালাজ করতে থাকেন নীলিকা৷ মায়ের প্রতি স্ত্রীর এই আচরণের প্রতিবাদ করেন বৃদ্ধার ছেলে বিশাল৷ তখন বাপের বাড়ি থেকে নিজের বাবা এবং ভাইকে ডেকে পাঠান ওই তরুণী৷ অভিযোগ, নীলিকার বাবা এবং ভাই এসেই বিশালের উপরে চড়াও হয়৷ তাঁকে মারধর করতে শুরু করেন তাঁরা৷

Gwalior, Madhya Pradesh: An incident occurred in Adarsh Colony, where a video of a daughter-in-law, along with her brother, assaulting her mother-in-law and husband went viral. pic.twitter.com/BmhTQZllPr

— IANS (@ians_india) April 4, 2025