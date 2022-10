youtube-new-feature-of-zoom-in-and-zoom-out, জুম ইন আউট নিয়ে আসছে ইউ টিউব – News18 Bangla

#নয়াদিল্লি: নতুন লুক নিয়ে আসছে ইউ টিউব।

ইউটিউব ঘোষণা করেছে, এবার ইউজাররা ভিডিওর জন্য জুম ইন এবং জুম আউট বিকল্প পাবেন। একেবারে নতুন ডিজাইনে আসছে ইউ টিউব। Google-এর মালিকানাধীন এই স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম iOS ও Android ডিভাইসে জুম ইন এবং জুম আউট করার অনুমতি দেবে।

কোম্পানি একটি ব্লগ পোস্টে জানিয়েছে, “আমরা এবার ফেসলিফ্ট এবং নতুন অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য আনছি। এতে ইউজাররা ভিডিও দেখার ক্ষেত্রে নতুন অভিজ্ঞতা পাবেন। “

ডায়নামিক রঙের স্যাম্পলিং, অ্যাম্বিয়েন্ট মোড একটি সূক্ষ্ম প্রভাব রাখে। ফলে অ্যাপের পটভূমির রঙ ভিডিওর সঙ্গে মিলে যায়। এতে দর্শকরা সরাসরি বিষয়বস্তুর দিকে আকৃষ্ট হন। ফলে ভিডিওর দিকে আরও বেশি ফোকাস করেন ইউজার৷

এই ফিচারটি ওয়েব এবং মোবাইলে ডার্ক থিমে পাওয়া যাবে। ভিডিওর বিবরণে YouTube লিঙ্কগুলি বোতামে পরিণত হবে এবং লাইক, শেয়ার এবং ডাউনলোড, সেগুলির জন্যও অন্যরকম ফর্ম্যাট করা হয়েছে৷

Some new @YouTube updates including ambient mode, updated dark theme, pinch to zoom (up to 8x!) and precise seeking to help you get to an exact part in a video https://t.co/p6N4rlLWbU

— Sundar Pichai (@sundarpichai) October 24, 2022