অনেক আগে চুরি গিয়েছিল মোবাইল ফোন, ভুলেই গিয়েছিলেন অনেকে! হঠাৎ বাজল সেই টেলিফোন, ফিরল ভাগ্য West Bengal news police handovers mobile phones to the owners which were snatched or lost

Last Updated: May 18, 2025 12:31 AM IST

Mobile Phone: কেউ হারিয়েছিলেন, চুরি হয়েছিল বেশিরভাগেরই। কয়েক মাস পর সেই সব হারানো মোবাইল ফোন ফিরে পেলেন আসল মালিকরা। সেই সব স্মার্ট ফোন উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দিল পুলিশ।

চুরি যাওয়া মোবাইল ফিরে পেয়ে আপ্লুত অনেকেই, কোথায় ঘটলো এমন ঘটনা! কেউ হারিয়েছিলেন, চুরি হয়েছিল বেশিরভাগেরই। কয়েক মাস পর সেই সব হারানো মোবাইল ফোন ফিরে পেলেন আসল মালিকরা। সেই সব স্মার্ট ফোন উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দিল পুলিশ। হারানো মোবাইল ফোন ফিরে পেয়ে খুশি বাসিন্দারা। এর আগেও বিভিন্ন থানা এলাকায় হারিয়ে যাওয়া বা চুরি হওয়া ফোন ফিরিয়ে দিয়েছিল পুলিশ। এবার কোথায় ঘটলো সেই ঘটনা?