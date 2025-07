অবশেষে যুদ্ধবিরতিতে রাজি থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়া

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের মধ্যস্থতায় থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়া ‘শর্তহীন যুদ্ধবিরতিতে’ সম্মত হয়েছে। এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা। সোমবার (২৮ জুলাই) মালয়েশিয়ার রাজধানী পুত্রজায়ায় আনোয়ার ইব্রাহিমের বাসভবনে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত আসে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন থাইল্যান্ডের ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী ফুমথাম ওয়েচাইয়াচাই, কম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রী হুন মানেত, যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের রাষ্ট্রদূতরা। আলোচনা শেষে আনোয়ার ইব্রাহিম […]

