অভিষেক শর্মা ১৪১, ২৪৫ রান তাড়া করে আইপিএলে ম্যাচ জিতল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ

Last Updated: April 13, 2025 12:03 AM IST

আইপিএলে প্রথম পাঁচটি ম্যাচে অভিষেক শর্মার ব্যাটে রান ছিল না। তবে কামব্যাক যেভাবে হল, তা দেখার মতো। আইপিএলের ইতিহাসে ভারতীয় ব্যাটার হিসেবে দ্বিতীয় দ্রুততম সেঞ্চুরি করে ক্রিকেট বিশ্বকে চমকে দিয়েছেন অভিষেক।

অভিষক শর্মা এদিন মাত্র ৪০ বলে সেঞ্চুরি করেন। এর আগে এমনটা করেছিলেন ইউসুফ পাঠান। ২০১০ আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালসের জার্গিতে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে ৩৭ বলে শতরান করেছিলেন ইউসুফ পাঠান। এদিন শতরান করার পর পকেট থেকে একটি কাগজ বের করেন অভিষেক শর্মা। তাতে লেখা ছিল এই ইনিংসটি অরেঞ্জ আর্মির জন্য। অর্থাৎ এই সেঞ্চুরি দলের সমর্থকদের উৎসর্গ করেন অভিষেক শর্মা।

এদিন আইপিএল কেরিয়ারের প্রথম সেঞ্চুরি করেন অভিষেক। পঞ্জাব কিংস ৬ উইকেট হারিয়ে ২৪৫ রান করে। শ্রেয়স আইয়ার এদিন ৮৬ রান করেন। তাও মাত্র ৩৬ বলে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে সানরাইজার্সের অভিষেক তাণ্ডব শুরু করেন। ৫৫ বলে ১৪১ রানের ইনিংস খেলে দেন তিনি। ফলে সানরাইজার্সের সামনে বড় রানের লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও জেতার রাস্তা সহজ হয়ে যায়।

এদিন অভিষেক সেঞ্চুরি করার পর উপ্পলের গ্যালারি উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান জানায় তাঁকে। তখনই পকেট থেকে একটি কাগজ বের করেন অভিষেক। তাতে লেখা ছিল- ‘This one is for the Orange Army’। অর্থাৎ ‘এটা অরেঞ্জ আর্মির জন্য।’ “Orange Army” বলা হয় সানরাইজার্স হায়দরাবাদের সমর্থকদের।

Location : Kolkata,West Bengal