অর্থনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

আইটি কনসালট্যান্টসের ১২ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ অনুমোদন – Corporate Sangbad

  • আপডেট সময়: রবিবার, ৭ ডিসেম্বর, ২০২৫
আইটি কনসালট্যান্টসের ১২ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ অনুমোদন – Corporate Sangbad


পুঁজিবাজার ডেস্ক: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত আইটি খাতের কোম্পানি আইটি কনসালটেন্টস পিএলসি (আইটিসি) ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য শেয়ারহোল্ডারদের ১২ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ অনুমোদন করেছে।

রোববার (৭ ডিসেম্বর) সকালে মহাখালীর এসকেএস টাওয়ারের এসকেএস কনভেনশন হলে হাইব্রিড পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত কোম্পানির ২৫তম বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সভায় কোম্পানির চেয়ারম্যান লিম কিয়াহ মেং, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও ড. কাজী সাইফুদ্দিন মুনির, স্বাধীন পরিচালক মো. কামাল উদ্দিন এফসিএ, দাসগুপ্ত অসীম কুমার ও সুরিয়া বেগমসহ অন্যান্য বিদেশি পরিচালক, সিএফও শ্যামল কান্তি কর্মকার এবং কোম্পানি সেক্রেটারি অনিন্দ্য সরকার এফসিএস উপস্থিত ছিলেন।





