আকর্ষণীয় প্রিমিয়াম রেঞ্জের ডিজাইন, সঙ্গে ফটোশ্যুট রেডি ক্যামেরা! আসছে Nothing Phone 2

কলকাতা: Nothing Phone 1 ছিল ২০২২ সালের সবচেয়ে জনপ্রিয় স্মার্টফোনগুলির মধ্যে একটি। Nothing Phone 1 লঞ্চ হওয়ার পর থেকে সেটি হল সেই সেগমেন্টে সবচেয়ে বেশি বিক্রি হওয়া ফোন। ইতিমধ্যেই Nothing Phone 1 বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে ফেলেছে। কোম্পানিটি তাদের Nothing Phone 1-এর ডিজাইন নিয়ে অনেক বেশি আলোচনায় রয়েছে। ভারতে এখনও পর্যন্ত এই কোম্পানি তাদের তিনটি গ্যাজেট চালু করেছে। এর মধ্যে রয়েছে Nothing Phone 1, Nothing ইয়ার ১ এবং নাথিং ইয়ার স্টিক, যা ইতিমধ্যেই প্রবল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এর মধ্যেই একটি খবর শোনা যাচ্ছে যে, কোম্পানি তাদের নতুন স্মার্টফোন Nothing Phone 2 আনার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

সূত্র মারফত সেই খবর পাওয়া গেলেও, কোম্পানির তরফে সেই সম্পর্কে অফিসিয়ালি এখনও কোনও তথ্য শেয়ার করা হয়নি। কিন্তু জানা গিয়েছে যে, খুব তাড়াতাড়ি লঞ্চ করা হতে পারে Nothing Phone 2। একই সঙ্গে জানা গিয়েছে যে, Nothing Phone 2-তে ব্যবহার করা হতে পারে আকর্ষণীয় প্রিমিয়াম রেঞ্জের ডিজাইন।

টেক রিপোর্ট অনুযায়ী, কোম্পানি জুলাই মাসে একটি নতুন স্মার্টফোন লঞ্চ করার ঘোষণা করতে পারে। আসলে ২০২২ সালের ১২ জুলাই কোম্পানি বাজারে তাদের Nothing Phone 1 লঞ্চ করেছিল। এই কারণেই আশা করা হচ্ছে যে Carl Pei ২০২৩ সালের মাঝামাঝি Nothing Phone 2 লঞ্চ করতে পারে। কিন্তু, কোম্পানির তরফে এই বিষয়ে এখনও কিছু জানানো হয়নি।

Nothing Phone 1-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এর স্বচ্ছ ডিজাইন। এর ফলে সেটি নিয়ে অনেক আলোচনা হয়। অনন্য ডিজাইন এটিকে বাজারের অন্যান্য স্মার্টফোন থেকে আলাদা করে তোলে। আশা করা হচ্ছে যে, কোম্পানি Nothing Phone 2-এও কিছু অনন্য ডিজাইন বা ফিচারও যুক্ত করতে পারে।

এটাও আশা করা হচ্ছে যে কোম্পানি iPhone 14-এর মতো নতুন স্মার্টফোনের ডিজাইনে আলাদা লুক দিতে পারে।

নতুন Nothing Phone 2 ফোন প্রিমিয়াম রেঞ্জে লঞ্চ করা হতে পারে –

আমরা প্রায় সকলেই জানি যে Nothing Phone 1 একটি মিড-রেঞ্জ স্মার্টফোন ছিল। Nothing Phone 2 সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে, এটি আরও ভাল চিপসেট, ক্যামেরা এবং অন্যান্য ফিচার সহ প্রিমিয়াম সেগমেন্টে চালু করা হতে পারে। জানা গিয়েছে যে, Nothing Phone 2, Nothing Phone 1-এর মতো অ্যান্ড্রয়েড ভিত্তিক Nothing OS-এ কাজ করবে।

