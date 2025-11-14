শুক্রবার, ১৪ নভেম্বর ২০২৫, ০৩:৪৯ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
Neha Dhupia Bumps Into Shefali Shah At Mumbai Airport And The Video Is Pure Joy | Bollywood News নোয়াখালী-৫ ধানের শীষ না পেয়ে ‘ষড়যন্ত্রের অভিযোগ’ বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে আনোয়ারায় বিএনপি’র মনোনীত প্রার্থীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন, মশাল মিছিলের প্রতিবাদ জানিয়েছে বিএনপির সিনিয়র নেতাদের বিবৃতি Massive! India script history, stun mighty Korea to win first recurve team gold in 18 years | More sports News Sidhant Gupta Says Playing Jawaharlal Nehru In Freedom At Midnight Was ‘Painful Yet Fascinating’ | Bollywood News ‘GOAT himself held him’: Unmukt Chand meets Viv Richards – legend blesses his son in heartwarming moment | Watch | Cricket News Lady Gaga Opens Up About Mental Health: ‘I Did A Star Is Born On Lithium’ | Hollywood News পুরুষ শিক্ষার্থীদের যৌন হয়রানির অভিযোগে ঢাবি অধ্যাপক ড. এরশাদ আটক ACC Asia Cup Rising Stars 2025: Full Schedule, When & Where to Watch, Live Streaming, Squads and Complete Details | Cricket News Amitabh Bachchan Writes ‘No Ethics’ As Dharmendra’s Leaked Video Sparks Outrage: ‘Disgusting’ | Bollywood News
প্রচ্ছদ
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

আনোয়ারায় বিএনপি’র মনোনীত প্রার্থীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন, মশাল মিছিলের প্রতিবাদ জানিয়েছে বিএনপির সিনিয়র নেতাদের বিবৃতি

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: শুক্রবার, ১৪ নভেম্বর, ২০২৫
  • ১৯ সময় দেখুন
আনোয়ারায় বিএনপি’র মনোনীত প্রার্থীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন, মশাল মিছিলের প্রতিবাদ জানিয়েছে বিএনপির সিনিয়র নেতাদের বিবৃতি

আনোয়ারা (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি :
চট্টগ্রাম ১৩ (আনোয়ারা-কর্ণফুলী) আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী সাবেক তিন বারের সংসদ সদস্য সরওয়ার জামাল নিজামের দলীয় মনোনয়ন বাতিলের বিরুদ্ধে একটি মহলের মশাল মিছিল ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের প্রতিবাদ জানিয়েছে আনোয়ারা উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের সিনিয়র নেতাকর্মীরা।

বিবৃতিতে বিএনপি নেতারা দলের মনোনীত প্রার্থী ও আনোয়ারা-কর্ণফুলী আসনের তিন বারের সংসদ সদস্য পরিচ্ছন্ন রাজনীতিবীদ সরওয়ার জামাল নিজামের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে বলেন, বিগত ফ্যাসীবাদী সরকার পতনের পর বিএনপি’র (ভারপ্রাপ্ত) চেয়ারম্যান
তারেক রহমান ও দলের নির্দেশনা অমান্য করে আনোয়ারায় বিএনপি ও অংগ সংগঠনের নাম ভাংগিয়ে একটি মহল এলাকায় নানান অপকর্মে চালিয়ে দলের সুনাম ক্ষুন্ন করে যাচ্ছে। তারই এখন দলের মনোনীত প্রার্থী সরওয়ার জামাল নিজামের বিরুদ্ধে ফ্যাসিবাদী সরকারের সহযোগী ও বহিরাগত লোক দিয়ে নানান ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। আমরা বিবৃতিদাতারা দলের মনোনীত প্রার্থীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে সব ধরনের অপপ্রচার ও ষড়যন্ত্রের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

বিবৃতি দাতারা হলেন, আনোয়ারা উপজেলা বিএনপির সাবেক আহবায়ক মোশাররফ হোসেন, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা যুবদলের সভাপতি মোহাম্মদ শাহজাহান, উপজেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক মনজুরউদ্দিন চৌধুরী, দক্ষিণ জেলা বিএনপির সদস্য এডভোকেট ফৌজুল আমীন, উপজেলা বিএনপি’র যুগ্ম আহ্বায়ক ভিপি মোজাম্মেল হক, উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবির চৌধুরী আনসার, সাবেক চেয়ারম্যান আবুল কালাম আবু, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা সেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক ইকবাল হায়দার চৌধুরী,আনোয়ারা উপজেলা যুবদলের আহবায়ক হারেছ আহমেদ, উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব ফারুক হোসেন, উপজেলা সেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক নইমুদ্দিন চৌধুরী, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব কামরুদ্দিন সবুজ প্রমূখ।

এদিকে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী সাবেক সাংসদ সদস্য সরওয়ার জামাল নিজাম তার
বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র মূলক অপপ্রচার ও বিক্ষোভের প্রতিক্রিয়ায় বলেন,চট্গ্রামে আমি একমাত্র সংসদ সদস্য ওয়ান ইলেভেনের সময় জেল জুলুম নির্যাতনের শিকার হয়েছি, বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আক্রোশের শিকার হয়ে ২০১৮ সালের নির্বাচনের সময়ও আমাকে মিথ্যে মামলা দিয়ে হয়রানি ও
চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত লাঞ্ছিত করা হয় । বিগত আওয়ামী লীগ সরকার ও তাদের দোসরদের সাথে আঁতাত করে বিএনপি নামধারী একটি গ্রুপ আমার বিরুদ্ধে এ ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে ।
আমি আনোয়ারা – কর্ণফুলী আসনের দলের নেতাকর্মী এবং এলাকার সাধারণ ভোটারদের নিয়ে আমার ও বিএনপি’র বিরুদ্ধে সব ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে বিপুল ভোটে নির্বাচিত হয়ে ভোটের মাধ্যমে দাঁতভাঙ্গা জবাব দিব ইনশাআল্লাহ।

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Neha Dhupia Bumps Into Shefali Shah At Mumbai Airport And The Video Is Pure Joy | Bollywood News

Neha Dhupia Bumps Into Shefali Shah At Mumbai Airport And The Video Is Pure Joy | Bollywood News

নোয়াখালী-৫ ধানের শীষ না পেয়ে ‘ষড়যন্ত্রের অভিযোগ’ বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে

নোয়াখালী-৫ ধানের শীষ না পেয়ে ‘ষড়যন্ত্রের অভিযোগ’ বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে

Sidhant Gupta Says Playing Jawaharlal Nehru In Freedom At Midnight Was ‘Painful Yet Fascinating’ | Bollywood News

Sidhant Gupta Says Playing Jawaharlal Nehru In Freedom At Midnight Was ‘Painful Yet Fascinating’ | Bollywood News

Lady Gaga Opens Up About Mental Health: ‘I Did A Star Is Born On Lithium’ | Hollywood News

Lady Gaga Opens Up About Mental Health: ‘I Did A Star Is Born On Lithium’ | Hollywood News

Amitabh Bachchan Writes ‘No Ethics’ As Dharmendra’s Leaked Video Sparks Outrage: ‘Disgusting’ | Bollywood News

Amitabh Bachchan Writes ‘No Ethics’ As Dharmendra’s Leaked Video Sparks Outrage: ‘Disgusting’ | Bollywood News

আজ থেকে বেগম খালেদা জিয়ার পক্ষে নির্বাচনি প্রচারণা শুরু

আজ থেকে বেগম খালেদা জিয়ার পক্ষে নির্বাচনি প্রচারণা শুরু

কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST