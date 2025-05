আরব আমিরশাহীতে চলে গেল পাকিস্তান সুপার লিগ, ভারতের লাগাতার ড্রোন হামলার জের

Last Updated: May 10, 2025 12:25 AM IST

News18 করাচি: পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে সংঘাতের প্রভাব পড়ল ক্রিকেটেও। ভারতের ড্রোন হামলার জেরে সরিয়ে নেওয়া হল পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল)। ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক এই টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টের বাকি অংশ এবার অনুষ্ঠিত হবে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে।