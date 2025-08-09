আলাস্কায় পুতিনের সঙ্গে ট্রাম্পের বৈঠক ১৫ আগস্ট

Advertise here
শনিবার , ৯ আগস্ট ২০২৫ | ২৫শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
আলাস্কায় পুতিনের সঙ্গে ট্রাম্পের বৈঠক ১৫ আগস্ট

আগস্ট ৯, ২০২৫ ১:৩৩ অপরাহ্ণ
আলাস্কায় পুতিনের সঙ্গে ট্রাম্পের বৈঠক ১৫ আগস্ট


ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধ নিয়ে আলাস্কায় রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করবেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আগামী ১৫ আগস্ট এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

ট্রাম্প বলেছেন, ‘আমরা রাশিয়ার সঙ্গে একটি বৈঠক করতে যাচ্ছি। আমরা রাশিয়াকে দিয়েই শুরু করব।’ তবে, যেকোনো শান্তিচুক্তির জন্য ‘কিছু অঞ্চল বিনিময়’ করার ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি।

শুক্রবার (৮ আগস্ট) হোয়াইট হাউসে আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানের নেতাদের সঙ্গে আলোচনার সময় এ ঘোষণা দেন ট্রাম্প।

যদিও রাশিয়া–ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে নতুন কোনো অগ্রগতি হয়েছে কি না, সে বিষয়ে ট্রাম্প বিস্তারিত কিছু জানাননি।

এদিকে, পুতিনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে (আইসিসি) গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির কারণে ট্রাম্প-পুতিনের বৈঠকের সম্ভাবনা নিয়ে কয়েক দিন ধরে প্রশ্ন উঠেছে।

আইসিসির আইনজীবীরা ইউক্রেনে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে পুতিনকে গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন। আইসিসি সদস্যভুক্ত কোনো দেশে গেলে আটক হতে পারেন তিনি।

যদিও যুক্তরাষ্ট্র এই আদালতের সদস্য নয় এবং এর কর্তৃত্ব স্বীকার করে না। ট্রাম্প জানিয়েছেন, আলাস্কায় তিনি পুতিনকে স্বাগত জানাবেন।

যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কা অঙ্গরাজ্যটি বেয়ারিং প্রণালীর ওপারে রাশিয়ার সীমানার কাছাকাছি অবস্থিত এবং ১৮৬৭ সালে রুশ সাম্রাজ্য থেকে যুক্তরাষ্ট্র কিনে নেয় এবং এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে।

এর আগে, ক্রেমলিনে পুতিন ট্রাম্পের বিশেষ দূত স্টিফেন উইটকফকে তিন ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে বৈঠকে আমন্ত্রণ জানান। আলোচনায় ইউক্রেন পরিস্থিতি ও দুই দেশের কৌশলগত সহযোগিতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা নিয়ে মতবিনিময় হয়। আর সর্বশেষ ২০১৯ সালে এই দুই নেতার মধ্যে সর্বশেষ সরাসরি বৈঠক হয়েছিল।





