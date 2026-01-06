বুধবার, ০৭ জানুয়ারী ২০২৬, ০১:৫৬ পূর্বাহ্ন
শিক্ষা

ইউএনডিপি-গ্রামীণফোন ‘ফিউচারনেশন’-এ যুক্ত হলো ইউআইটিএস

  • আপডেট সময়: মঙ্গলবার, ৬ জানুয়ারী, ২০২৬
ইউএনডিপি-গ্রামীণফোন ‘ফিউচারনেশন’-এ যুক্ত হলো ইউআইটিএস


‎ঢাকা: ‎ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস (ইউআইটিএস) ইউএনডিপি-গ্রামীণফোনের ‘ফিউচারনেশন’ কর্মসূচিতে যুক্ত হয়েছে। এই সহযোগিতার মাধ্যমে ইউআইটিএস মানসম্মত শিক্ষা, যুগোপযোগী দক্ষতা উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ভুমিকা রাখবে।

এ কর্মসূচির লক্ষ্য শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে তরুণ গ্র্যাজুয়েটদের ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানের জন্য প্রস্তুত করা এবং দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা।

‎মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) ইউআইটিএস-এর ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাসিউরেন্স সেল (আইকিউএসি)-এর উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের মিলনায়তনে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইউআইটিএস-এর উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আবু হাসান ভূঁইয়া, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. সিরাজ উদ্দিন আহমেদ, রেজিস্ট্রার মোহাম্মদ কামরুল হাসান, আইকিউএসি পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার মো. সাফায়েত হোসেন।

‎এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ফিউচারনেশনের ট্রেনিং কো-অর্ডিনেশন অফিসার খন্দকার আবির হোসেন নূর, ভলেন্টিয়ার ম্যানেজমেন্ট অ্যাসোসিয়েট বিবেকানন্দ দাস, ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং অ্যান্ড প্লেসমেন্ট সেন্টারের পরিচালক ফারহানা রহমান সুমি, আইকিউএসি-এর অতিরিক্ত পরিচালক শামিমা আক্তার এবং ছাত্রকল্যাণ উপদেষ্টা শুভ দাসসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও শিক্ষকরা।

‎‘ফিউচারনেশন’ হলো জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি), বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) এবং গ্রামীণফোনের যৌথ উদ্যোগ। শিক্ষা ও দক্ষতার রূপান্তরকারী শক্তিকে কাজে লাগিয়ে এই উদ্যোগ তরুণদের আধুনিক ও মানসম্মত প্রশিক্ষণ প্রদান করছে, যাতে তারা নতুন সুযোগ কাজে লাগাতে পারে, পেশাগত জীবনে সফল হতে পারে এবং সমাজে ইতিবাচক অবদান রাখতে পারে। এর আওতায় সারা দেশের ৭৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ হাজার ৫০০ জন শিক্ষার্থী ও শিক্ষক একবছরের জন্য হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অনলাইন কোর্সে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন।

‎কোর্সগুলোতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), মেশিন লার্নিং, ডেটা সায়েন্স, সাইবার সিকিউরিটি ও অন্যান্য আধুনিক প্রযুক্তি বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পাশাপাশি মানবসম্পদ উন্নয়ন, ব্রিটিশ কাউন্সিলের সহায়তায় বিজনেস ও সোশ্যাল ইংলিশ, ডিজিটাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট, ফ্রিল্যান্সিং দক্ষতা উন্নয়ন, এমপ্লয়েবিলিটি মাস্টারক্লাস, ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি লিডারশিপ, উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সহায়তামূলক কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।





