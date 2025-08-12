Advertise here
মঙ্গলবার , ১২ আগস্ট ২০২৫ | ২৮শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
  /  বহি বিশ্ব

ইউক্রেন-রাশিয়াকে কিছু ভূখণ্ড ছেড়ে দিতে হবে: ট্রাম্প

প্রতিবেদক
bdnewstimes
আগস্ট ১২, ২০২৫ ১:২৬ অপরাহ্ণ
ইউক্রেন-রাশিয়াকে কিছু ভূখণ্ড ছেড়ে দিতে হবে: ট্রাম্প


মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, যুদ্ধ থামাতে ইউক্রেন ও রাশিয়াকে একে অপরের কাছে কিছু ভূখণ্ড ছেড়ে দিতে হবে।

সোমবার (১১ আগস্ট) হোয়াইট হাউসে সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান তিনি। আগামী শুক্রবার (১৫ আগস্ট) আলাস্কায় রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠকে এ বিষয়েই আলোচনা হবে বলেও জানান ট্রাম্প।

বৈঠকের লক্ষ্য হবে একটি সম্ভাব্য চুক্তির দিকে অগ্রসর হওয়া। ট্রাম্প বলেন, আমি পুতিনকে বলব—এই যুদ্ধ শেষ করতেই হবে। আপনাকে এটি করতেই হবে।

তিনি দাবি করেন, মাত্র দুই মিনিটের আলোচনাতেই বুঝে ফেলতে পারবেন পুতিন কোনো চুক্তিতে আগ্রহী কিনা।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট আরও জানান, ভবিষ্যতে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিকে নিয়ে ত্রিপক্ষীয় বৈঠক হতে পারে। পুতিনের সঙ্গে বৈঠকের পর তিনি ইউরোপীয় নেতাদের সঙ্গেও কথা বলবেন, যার উদ্দেশ্য রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ দ্রুত থামানো।

ট্রাম্প এর আগেও যুদ্ধবিরতির জন্য ভূখণ্ড বিনিময়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, যা রাশিয়া ও ইউক্রেন উভয়েই প্রত্যাখ্যান করেছে।

ইউরোপীয় দেশগুলোর আশঙ্কা, রাশিয়াকে বড় ধরনের ছাড় দিলে ভবিষ্যতে পশ্চিমা বিশ্বের নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়তে পারে।

২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে শুরু হওয়া ইউক্রেন যুদ্ধ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী ইউরোপের সবচেয়ে প্রাণঘাতী সংঘাত।

বর্তমানে রাশিয়া ইউক্রেনের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ ভূখণ্ড দখল করে রেখেছে, অন্যদিকে ইউক্রেনের দখলে রুশ ভূখণ্ড নেই বললেই চলে।

ট্রাম্প বলেন, কিছু ভূমি অদলবদল হবে। রাশিয়া গুরুত্বপূর্ণ কিছু অঞ্চল দখল করে রেখেছে, আমরা চেষ্টা করব এর কিছু অংশ ফেরত আনতে।





