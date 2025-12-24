ইউনিক হোটেলের ১৬ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ অনুমোদন – Corporate Sangbad

পুঁজিবাজার ডেস্ক: দেশের শীর্ষস্থানীয় হোটেল অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি, দ্য ওয়েস্টিন ঢাকা, শেরাটন ঢাকা এবং হানসা-এ প্রিমিয়াম রেসিডেন্সের মালিক এবং বাংলাদেশের বেসরকারি খাতে পাঁচ তারকা হোটেলের পথিকৃৎ, ইউনিক হোটেল এন্ড রিসোর্টস পিএলসি এর ২৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) সকাল ১১টায় ডিজিটাল প্লাটফর্মের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়।
এতে সভাপতিত্ব করেন কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারপার্সন সেলিনা আলী। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ নূর আলী।
সভায় উপস্থিত শেয়ারহোল্ডারগন ২০২৪-২৫ সালের সমাপ্ত বছরের হিসাবের ভিত্তিতে ১৬% নগদ লভ্যাংশ অনুমোদন করেন। বার্ষিক সাধারণ সভা পরিচালনা করেনপরিচালক-রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স ও কোম্পানী সচিব মোঃ শরীফ হাসান এফসিএস।
ভাচুর্য়াল প্লাটফর্মের মাধ্যমে অনুষ্ঠিতব্য ২৪তম বার্ষিক সাধারণ সভায় বিপুল সংখ্যক শেয়ারহোল্ডার সহ আরও যুক্ত ছিলেন স্বতন্ত্র পরিচালক ও অডিট কমিটির চেয়ারম্যান আলী আশফাক এফসিএ, স্বতন্ত্র পরিচালক ও নমিনেশন এন্ড রেমুনেরাশন কমিটির চেয়ারম্যান সুলতানা আফরোজ। মনোনীত পরিচালক বীর মুক্তিযোদ্ধা আরটিএন গোলাম মোস্তফা, কাজী মাহমুদ সাত্তার, সাইফুল ইসলাম, মোঃ খালেদ নূর, নাবিলা আলী, গাজী মোঃ সাখাওয়াত হোসেন এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ শাখাওয়াত হোসেন। এছাড়াও সভায় সংযুক্ত ছিলেন প্রধান আর্থিক কর্মকর্তা চৌধুরী হাসান আল রশিদ এফসিএ, অভ্যন্তরীন নিরীক্ষা বিভাগের প্রধান মাজহারুল ইসলাম, নিয়ন্ত্রক সংস্থার প্রতিনিধিগণ, বহিঃ নিরীক্ষক, ইনডিপেনডেন্ট স্ক্রুটিনাইজার, কোম্পানির কর্মকর্তা ও কর্মচারীগন, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার লোকজন সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।
শেয়ারহোল্ডারগনের উদ্দেশ্যে সভায় ইউনিক হোটেল এন্ড রিসোর্টস পিএলসি এর পরিচালক নাবিলা আলী (চেয়ারপার্সন সেলিনা আলী ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ নূর আলীর জৈষ্ঠ কন্যা) ব্যবস্থাপনা পরিচালক পক্ষে বক্তব্য পেশ করেন এবং উল্লেখ করেন যে, অব্যাহত অর্থনৈতিক প্রতিকূলতা এবং বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মুখেও, ইউনিক হোটেল অ্যান্ড রিসোর্টস ২০২৪-২৫ সালে আয় করেছে ২৬৮ কোটি টাকা, শেয়ার প্রতি আয় গত বছরের ৪.৮৭ টাকা থেকে বেড়ে ৫.১৮ টাকা হয়েছে এবং নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ২৬,৭৯৪.৮৯ মিলিয়ন টাকা থেকে বেড়ে ২৭,৬৪৬.৬৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।
নাবিল আলী আরো বলেন ” বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মুখেও, এই স্থিতিশীল পারফরম্যান্স আমাদের শক্তিশালী ব্যবস্থাপনা, পরিচালনাগত শৃঙ্খলা এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবৃদ্ধির প্রতি অব্যাহত আস্থার একটি প্রতিফলন।”
সভায় শেয়ারহোল্ডাররা কোম্পানির পরিচালক হিসেবে সেলিনা আলী, শেয়ারহোল্ডার পরিচালক এবং মোঃ খালেদ নূর-কে পুনর্র্নিবাচিত করেন। পরিচালক হিসেবে নাবিলা আলীর নিয়োগও অনুমোদন করা হয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে মোহাম্মদ নূর আলীর পুনর্নিয়োগ এবং স্বতন্ত্র পরিচালক সুলতানা আফরোজ-এর নিয়োগও অনুমোদিত হয়।
শেয়ারহোল্ডারগন বার্ষিক সাধারণ সভায় পরবর্তী মেয়াদের জন্য বহিঃনিরীক্ষক (সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষক) এবং কর্পোরেট গভর্নেন্স কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষক নিয়োগ ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য অনুমোদন ও তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ করে। সভার সকল আলোচ্যসূচি সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয় এবং চেয়ারপার্সন সেলিনা আলী ইউনিক হোটেল অ্যান্ড রিসোর্টস পিএলসির -কে টেকসই, আধুনিক ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন হোটেল গ্রুপ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সকলের সার্বিক সহযোগিতা প্রত্যাশা করে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।