ইবিতে আন্তর্জাতিক হিসাববিজ্ঞান দিবস পালিত

ইবি: বর্ণাঢ্য আয়োজনে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) আন্তর্জাতিক হিসাববিজ্ঞান দিবস পালিত হয়েছে। সোমবার (১০ নভেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞান ও তথ্যপদ্ধতি বিভাগ ও বাংলাদেশ অ্যাকাউন্টিং অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে দিবসটি পালিত হয়।
দিবসটি উপলক্ষ্যে বেলা ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদের সামনে থেকে র্যালিটি বের হয়ে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে এসে শেষ হয়। পরে আলোচনা সভা ও কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।
র্যালিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, হিসাববিজ্ঞান ও তথ্যপদ্ধতি বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুস সবুর, অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান, অধ্যাপক ড. আবু সিনা, অধ্যাপক ড. অরবিন্দ সাহা ও অধ্যাপক ড. জাকির হোসেনসহ বিভাগের অন্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা অংশ নেয়।
বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুস সবুর বলেন, আন্তর্জাতিক হিসাববিজ্ঞান দিবস উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাউন্টিং বিভাগ পেশাজীবী ও শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করতে একটি সফল র্যালি আয়োজন করেছে। এই দিবসটি ১৪৯৪ সালে লুকা প্যাসিওলির ‘ডবল এন্ট্রি সিস্টেম’ প্রবর্তনের স্মরণে পালিত হয়, যা আধুনিক হিসাববিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করে।
প্রসঙ্গত, ১৯৭২ সালে সানডিয়াগোতে তরুণদেরকে হিসাববিজ্ঞানকে পেশা হিসাবে নেওয়ার ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদানের জন্য পৃথিবীতে প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে ’হিসাববিজ্ঞান দিবস’ অনাড়ম্বরভাবে পালিত হয়। এরপর থেকে প্রতিবছর ১০ নভেম্বর দিবসটি পালিত হয়ে আসছে।