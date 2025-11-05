ইবিতে গ্রিন ভয়েসের পোস্টার প্রেজেন্টেশন প্রতিযোগিতা

ইবি: পরিবেশবাদী সামাজিক সংগঠন গ্রিন ভয়েস ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (ইবি) শাখার উদ্যোগে প্রকৃতি নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পেপার প্রেজেন্টেশন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) দুপুর ২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডায়না চত্বরে এটি পরিচালনা করে সংগঠনটি।
প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীরা ‘শিল্পায়ন বনাম পরিবেশ: টেকসই উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ’, ‘বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ: নিষ্কাশনে আলো সচেতনতা’, ‘প্লাস্টিক দূষণ: একবার ব্যবহারে শত বছরের ক্ষতি’, ‘মরুকরণ: মৎস্য ও ভূমি বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক ভূমিকা’, ‘কার্বন বাণিজ্য ব্যবস্থা: পরিবেশ রক্ষায় বাজার নীতি’, ‘অভ্যন্তরীণ নদী অববাহিকা ধ্বংস: বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠাপট’, ‘জলবায়ু পরিবর্তন ও খাদ্য নিরাপত্তা সংকট’ এবং ‘পারমাণবিক শক্তি: পরিষ্কার জ্বালানি নাকি নতুন হুমকি’ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রেজেন্টেশন করেন।
এসময় সংগঠনটির সভাপতি ইমতিয়াজ আহম্মেদ ইমনের সভাপতিত্বে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনটির উপদেষ্টা ও আইন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. আরমীন খাতুন এবং জিওগ্ৰাফী এন্ড এনভায়রনমেন্ট বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আনিসুল কবীর।
বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ইবির সমন্বয়ক এস এম সুইট, সাংবাদিক সমিতির সভাপতি তাজমুল জায়িম, রিপোটার্স ইউনিটের সভাপতি ফারহানা নওশীন তিতলী, প্রেস ক্লাবের সভাপতি আবির হোসেন, থিয়েটারের সভাপতি সাইফুন্নাহার লাকী এবং জুলাই ৩৬ হল ডিবেটিং সোসাইটির সভাপতি জান্নাতুল তামান্না।
সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক মিলন রানা মুরাদ বলেন, আজকের পোস্টার প্রেজেন্টেশন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীরা বায়ুদূষণ, প্লাস্টিক দূষণ, জলবায়ু পরিবর্তন, খাদ্য নিরাপত্তা ও নদী অববাহিকা ধ্বংসসহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো উপস্থাপন করেছে। এমন কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শুধু জ্ঞান অর্জনই করছে না, বরং বাস্তব জীবনে পরিবেশ রক্ষার অঙ্গীকারও করছে। গ্রিন ভয়েস ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ভবিষ্যতেও এ ধরনের সচেতনতামূলক কর্মসূচি নিয়মিত আয়োজন করবে ইনশাআল্লাহ।
সভাপতি ইমতিয়াজ আহম্মেদ ইমন বলেন, ‘পরিবেশ সচেতনতা মূলক বিভিন্ন বিষয়ের উপরে গ্রুপ ভিত্তিক প্রেজেন্টেশন প্রতিযোগিতাটি মূলত পরিবেশ সচেতন তরুণ সমাজ গড়তে টেকসই উন্নয়ন, পরিবেশ বান্ধব দেশ বিনির্মানে তরুণদের আগ্রহ জাগিয়ে তোলা। সেইসাথে পরিবেশ নিয়ে আগামীর প্রজন্মকে সবুজ বার্তা পৌঁছে দেওয়াই আমাদের মূল লক্ষ্য। আজকের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সকলকে আন্তরিক অভিবাদন ও শুভেচ্ছা।’
অনুষ্ঠানে নাসিম আলির সঞ্চালনায় উপদেষ্টা ড. আরমীন খাতুন বলেন, বর্তমান প্রজন্মকে প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রতি সংবেদনশীল করে তোলার এটি এক অনন্য উদ্যোগ। শিক্ষার্থীদের এমন সৃজনশীল অংশগ্রহণ সত্যিই অনুপ্রেরণাদায়ক। প্রকৃতির সুরক্ষায় প্রত্যেকের ভূমিকা অপরিহার্য। গ্রিন ভয়েসের এই আয়োজন টেকসই উন্নয়নের পথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।