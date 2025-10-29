বৃহস্পতিবার, ৩০ অক্টোবর ২০২৫, ০৬:৪৮ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
Tragedy! 17-year-old cricketer dies after being struck by ball during practice | Cricket News শান্তি আলোচনা ব্যর্থ এবার তালেবানকে ‘নিশ্চিহ্ন’ করার হুমকি পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর আফ্রিকার প্রথম নোবেলজয়ী লেখক ওলে সোয়িঙ্কার মার্কিন ভিসা বাতিল ঢাকার ২০টি আসনে বিএনপির মনোনয়ন পাচ্ছেন যারা ইবিতে নারী শিক্ষার্থীর পোশাক নিয়ে শিক্ষকের বিরূপ মন্তব্য, প্রতিবাদে মানববন্ধন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যানেজমেন্ট দিবস উদযাপন চবি ছাত্রদলের ৪২০ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা দামুড়হুদায় বোনের লাশ দেখতে এসে বোনের দাফনের আগেই ভাইয়ের দাফন মৃত্যু৷৷ মেলান্দহে চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে দূর্নীতি অনিয়মের অভিযোগ, অপসারণ দাবি নিরপেক্ষতার পরীক্ষায় বাংলাদেশের রাজনীতি
প্রচ্ছদ
শিক্ষা

ইবিতে নারী শিক্ষার্থীর পোশাক নিয়ে শিক্ষকের বিরূপ মন্তব্য, প্রতিবাদে মানববন্ধন

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: বৃহস্পতিবার, ৩০ অক্টোবর, ২০২৫
  • ১৭ সময় দেখুন
ইবিতে নারী শিক্ষার্থীর পোশাক নিয়ে শিক্ষকের বিরূপ মন্তব্য, প্রতিবাদে মানববন্ধন


কুষ্টিয়া: ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীরা মানববন্ধন করেছে। ওই শিক্ষক শিক্ষার্থীকে শাসানোর পাশাপাশি নারী শিক্ষার্থীর পোশাক নিয়ে আপত্তিকর বা বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন।

বুধবার (২৯ অক্টোবর) দুপুর ১২টার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ভবন চত্বরে তারা এ মানববন্ধন করে। এ সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক ছাত্রসংগঠনের নেতাকর্মীসহ প্রায় শতাধিক শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন।

অভিযুক্ত শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ের আল কুরআন অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. নাছির উদ্দীন মিঝি। তবে এ ঘটনায় তিনি এক সংবাদ সম্মেলনে দুঃখ প্রকাশ করে ক্ষমা চেয়েছেন।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয় এমন জায়গা যেখানে পড়াশোনা হবে, খেলাধুলা হবে, সংস্কৃতির চর্চা হবে। একইভাবে কে কোন পোশাক পরবে সেটাও তাদের নিজস্ব ব্যাপার। কিন্তু শিক্ষার্থীর পোশাকের ব্যাপারে এভাবে কথা বলা কোনোভাবেই খাটে না। আমরা বলতে চাই আমার বোনকে নিয়ে যে স্যার কটূক্তি করেছে তার দৃষ্টান্তমুলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। তাকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে।’

তারা আরও বলেন, ‘এই ধরনের কথা আগেও অনেকেই বলেছে। কিন্তু তাদের পরিনতিও আমরা দেখেছি। এবারও শেষ দেখে ছাড়ব।’

এ সময় তারা আরও বলেন, ‘আমরা প্রশাসনকে বলতে চাই আপনারা তালবাহানা বাদ দেন। অতিদ্রুত সাজিদের খুনিদের খুজে বের করেন। নতুবা আপনারা গদিতে টিকতে পারবেন না।’

মানববন্ধনে ফোকলোর স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থী জারিন তাসনিম পুষ্প বলেন, আপনি বলেছেন যে আমার হাতে কেনো মাইক দেওয়া হলো? আপনি এই প্রশ্ন না করে বরং উত্তর দিন যে কেনো আমার হাতে মাইক তুলে নেওয়া লাগল। আপনারা কেনো হত্যার বিচার করতে পারছেন না? কেনো ১০৪তম দিনেও আমাদের এখানে কথা বলা লাগতেছে? আমার ভাই মারা যায়নি তাকে মেরে ফেলা হয়েছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘কীভাবে আপনি ন্যাংটো মেয়ে বলেন? আপনার লজ্জা করে না? আমার কি পোশাকের স্বাধীনতা নেই। ২৪ এর আন্দোলনের প্রথমে তো আপনারা ঘরে পালায় থাকতেন, এই মেয়েগুলোয় আন্দোলনে আসত। আপনারা তো আসছেন শেষের দিকে। কীভাবে এই মেয়েদেরই কটূক্তি করেন? প্রশাসনকে অবশ্যই এ শিক্ষকের বিচার করতে হবে।’

উল্লেখ্য, গত ১৭ জুলাই বিকেলে শাহ আজিজুর রহমান হল পুকুর থেকে আল কুরআন অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ২০২১-২২ বর্ষের শিক্ষার্থী সাজিদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। ভিসেরা রিপোর্ট অনুযায়ী সাজিদকে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়। এ হত্যাকারীদের খুঁজে বের করতে দফায় দফায় আন্দোলন করে শিক্ষার্থীরা। তবে সম্প্রতি আন্দোলন ও নারী শিক্ষার্থীদের নিয়ে ঐ শিক্ষকের বিরূপ মন্তব্যের একটি অডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যানেজমেন্ট দিবস উদযাপন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যানেজমেন্ট দিবস উদযাপন

জবির ভর্তি পরীক্ষা শুরু ১৩ ডিসেম্বর

জবির ভর্তি পরীক্ষা শুরু ১৩ ডিসেম্বর

‘জুলাইবিরোধী’ শিক্ষকের উপস্থিতি, অনুষ্ঠান বর্জন ছাত্রসংসদ নেতাদের

‘জুলাইবিরোধী’ শিক্ষকের উপস্থিতি, অনুষ্ঠান বর্জন ছাত্রসংসদ নেতাদের

পেছাল জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা

পেছাল জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা

‘জাতীয় ছাত্রশক্তি’র পুনর্গঠিত কমিটি আসছে

‘জাতীয় ছাত্রশক্তি’র পুনর্গঠিত কমিটি আসছে

‘মৌলিক জায়গা আগে ঠিক না করলে শিক্ষা কমিশন করে কোনো লাভ হবে না’

‘মৌলিক জায়গা আগে ঠিক না করলে শিক্ষা কমিশন করে কোনো লাভ হবে না’

Tragedy! 17-year-old cricketer dies after being struck by ball during practice | Cricket News
Tragedy! 17-year-old cricketer dies after being struck by ball during practice | Cricket News
শান্তি আলোচনা ব্যর্থ এবার তালেবানকে ‘নিশ্চিহ্ন’ করার হুমকি পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর
শান্তি আলোচনা ব্যর্থ এবার তালেবানকে ‘নিশ্চিহ্ন’ করার হুমকি পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর
আফ্রিকার প্রথম নোবেলজয়ী লেখক ওলে সোয়িঙ্কার মার্কিন ভিসা বাতিল
আফ্রিকার প্রথম নোবেলজয়ী লেখক ওলে সোয়িঙ্কার মার্কিন ভিসা বাতিল
ঢাকার ২০টি আসনে বিএনপির মনোনয়ন পাচ্ছেন যারা
ঢাকার ২০টি আসনে বিএনপির মনোনয়ন পাচ্ছেন যারা
ইবিতে নারী শিক্ষার্থীর পোশাক নিয়ে শিক্ষকের বিরূপ মন্তব্য, প্রতিবাদে মানববন্ধন
ইবিতে নারী শিক্ষার্থীর পোশাক নিয়ে শিক্ষকের বিরূপ মন্তব্য, প্রতিবাদে মানববন্ধন
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যানেজমেন্ট দিবস উদযাপন
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যানেজমেন্ট দিবস উদযাপন
চবি ছাত্রদলের ৪২০ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা
চবি ছাত্রদলের ৪২০ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা
দামুড়হুদায় বোনের লাশ দেখতে এসে বোনের দাফনের আগেই ভাইয়ের দাফন মৃত্যু৷৷
দামুড়হুদায় বোনের লাশ দেখতে এসে বোনের দাফনের আগেই ভাইয়ের দাফন মৃত্যু৷৷
মেলান্দহে চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে দূর্নীতি অনিয়মের অভিযোগ, অপসারণ দাবি
মেলান্দহে চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে দূর্নীতি অনিয়মের অভিযোগ, অপসারণ দাবি
নিরপেক্ষতার পরীক্ষায় বাংলাদেশের রাজনীতি
নিরপেক্ষতার পরীক্ষায় বাংলাদেশের রাজনীতি
বারইয়ারহাট পৌরসভার দমদমা কবরস্থান সড়কের বেহাল দশা : জনদুর্ভোগে অতিষ্ঠ মানুষ
বারইয়ারহাট পৌরসভার দমদমা কবরস্থান সড়কের বেহাল দশা : জনদুর্ভোগে অতিষ্ঠ মানুষ
আগামীকাল থেকে সচিবালয়ে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক নিষিদ্ধ, দেয়া হবে কাগজের ব্যাগ
আগামীকাল থেকে সচিবালয়ে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক নিষিদ্ধ, দেয়া হবে কাগজের ব্যাগ
কুতুবদিয়ায় অটোরিকশা উল্টে শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু
কুতুবদিয়ায় অটোরিকশা উল্টে শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু
অর্ধশতাধিক কবি-বাচিকশিল্পীর অংশগ্রহণে সম্পন্ন হলো কবিতা উৎসব
অর্ধশতাধিক কবি-বাচিকশিল্পীর অংশগ্রহণে সম্পন্ন হলো কবিতা উৎসব
সোনার দাম রেকর্ড উচ্চতায়
সোনার দাম রেকর্ড উচ্চতায়
রাবি শিক্ষকদের নিয়ে অশ্লীল মন্তব্য
রাবি শিক্ষকদের নিয়ে অশ্লীল মন্তব্য
রাসুল (সঃ) এর আদর্শ ছাড়া আর কোন আদর্শ পৃথিবীতে নাই: মাহমুদুল হাসান চৌধুরী
রাসুল (সঃ) এর আদর্শ ছাড়া আর কোন আদর্শ পৃথিবীতে নাই: মাহমুদুল হাসান চৌধুরী
ফিলিপাইনে শক্তিশালী ভূমিকম্পের আঘাত, সুনামির শঙ্কা
ফিলিপাইনে শক্তিশালী ভূমিকম্পের আঘাত, সুনামির শঙ্কা
Rakhi Sawant Jokes Donald Trump Is Her Father: ‘Mere Asli Papa Toh Wahi Hai’ | Watch | Bollywood News
Rakhi Sawant Jokes Donald Trump Is Her Father: ‘Mere Asli Papa Toh Wahi Hai’ | Watch | Bollywood News
ব্র্যাক ব্যাংক ও বিডিওএসএন-এর উদ্যোগে কক্সবাজারে ৪১ নারী উদ্যোক্তার ‘আমরাই তারা’ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন
ব্র্যাক ব্যাংক ও বিডিওএসএন-এর উদ্যোগে কক্সবাজারে ৪১ নারী উদ্যোক্তার ‘আমরাই তারা’ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST