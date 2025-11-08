ইবিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নতুন কমিটি

ইবি: বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (ইবি) শাখার নতুন আহ্বায়ক কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
শনিবার (০৮ নভেম্বর) রাতে সংগঠনটির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি রিফাত রশিদ, মুখ্য সমন্বয়ক হাসিব আল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক মুঈনুল ইসলাম এই কমিটির অনুমোদন দিয়ে তাদের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেইজে এক বার্তায় এ তথ্য জানান।
এতে জানানো হয়- কমিটিতে আহ্বায়ক হিসেবে এস এম সুইট, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক পংকজ রায়, সদস্য সচিব ইয়াশিরুল কবির সৌরভ, সিনিয়র যুগ্ম সদস্য সচিব মুবাশ্বির আমিন, মুখ্য সংগঠক গোলাম রব্বানী ও মুখপাত্র সাদিয়া মাহমুদ মিম মনোনীত হয়েছেন।
৫০ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির অন্যরা হলেন- যুগ্ম আহ্বায়ক সজীব ইসলাম, জাফর ইকবাল, আদিল মাহমুদ আসিফ, মিশনু আল আসনাউন, তারেক জাহান জয়, আবু সাঈদ, শিহাব উদ্দীন ও মিনহাজুর রহমান মাহিম। যুগ্ম সদস্য সচিব বাঁধন বিশ্বাস স্পর্শ, মোস্তাকিম, সোহান, আব্দুল্লাহ, রাজু, মোস্তাকিম, আবু সাঈদ ও শিহাব উদ্দীন। সংগঠক ইমরান হোসেন, মোহন রায়, আশিদুল ইসলাম, দীনবন্ধু রায় দেবা, শাকিল শেখ, আশিকুর রহমান, ফয়সাল মিয়া, শুভ আহমেদ রাজিব, পার্থ প্রতিম চক্রবর্তী ও সোহান।
এছাড়া সদস্য হিসেবে রয়েছেন- ফাইয়াজ লুবাত, ফাইন কাজী, মুতাসিম বিল্লাহ রায়হান, আরমান হক, সৈয়দ রশীদ-নূর প্রদীপ, নিরব আলী, রিফাত হোসেন, রুহুল আমিন, রিপন ইসলাম রতন, স্বাধীন, জিম, জোবায়ের বিন লতিফ, ইমরান শেখ, কে এম রিফাত তানজিম প্রিতম, চয়ন কুন্ডু, হিমেল মোল্লা, মেহেদী হাসান ও প্রণব শর্মা।
এসময় নতুন কমিটির আহ্বায়ক এস এম সুইট বলেন, ‘কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আমাদের প্রতি তারা যে দায়িত্ব অর্পন করেছে তা পালন সর্বোচ্চ চেষ্টা করব। জুলাইয়ের স্পিরিট ধারণে একটি সুন্দর ক্যাম্পাস বিনির্মাণে সকল ধর্ম মতের ঊর্ধ্বে গিয়ে কাজ করে যাব। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল স্টেইক হোল্ডারের সহযোগিতা কামনা করছি।’