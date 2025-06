ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ট্রুথ সোশ্যালে লিখেছেন, ইরানের ফোরদো, নাতাঞ্জ ও ইস্পাহান পারমাণবিক স্থাপনায় সফল হামলা হয়েছে। শনিবার দিবাগত রাতে সামাজিক মাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে এক পোস্টে ট্রাম্প এ কথা জানান। খবর রয়টার্সের।

ইরানের সংবাদ সংস্থা তাসনিম ফোরদো পারমাণবিক স্থাপনায় মার্কিন হামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

সরকারি আরআরএনএ সংবাদ সংস্থা নাতানজে এবং ইসফাহানে হামলার বিষয়টি নিশ্চিত করছে।

এতে ইসফাহানের গভর্নরের সহকারী আকবর সালেহির উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে, তিনি বলেছেন: “আমরা ইসফাহান এবং নাতানজের পারমাণবিক কেন্দ্রের কাছে হামলা প্রত্যক্ষ করেছি।”

