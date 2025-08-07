ইস্টল্যান্ড ইন্সুরেন্সের ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন – Corporate Sangbad

পুঁজিবাজার ডেস্ক: দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান ইস্টল্যান্ড ইন্সুরেন্স পিএলসির ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন হয়েছে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
সূত্রমতে, ইস্টল্যান্ড ইন্সুরেন্স পিএলসির ঋণমান দীর্ঘমেয়াদে ‘এএএ’ রেটিং হয়েছে। আর স্বল্পমেয়াদে ক্রেডিট রেটিং হয়েছে ‘এসটি-১’।
৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ সমাপ্ত হিসাব বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও ৩১ মার্চ, ২০২৫ পর্যন্ত অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও অন্যান্য গুনগত পরিমানগত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে এই রেটিং নির্ণয় করা হয়েছে। কোম্পানিটির রেটিং নির্ণয় করেছে ক্রেডিট রেটিংস ইনফরমেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড।