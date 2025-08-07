Advertise here
বৃহস্পতিবার , ৭ আগস্ট ২০২৫ | ২৩শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
  1. অর্থনীতি
  2. আইন-আদালত
  3. ক্যারিয়ার
  4. খেলাধুলা
  5. জাতীয়
  6. তরুণ উদ্যোক্তা
  7. ধর্ম
  8. নারী ও শিশু
  9. প্রবাস সংবাদ
  10. প্রযুক্তি
  11. প্রেস বিজ্ঞপ্তি
  12. বহি বিশ্ব
  13. বাংলাদেশ
  14. বিনোদন
  15. মতামত
  /  অর্থনীতি

ইস্টল্যান্ড ইন্সুরেন্সের ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন – Corporate Sangbad

প্রতিবেদক
bdnewstimes
আগস্ট ৭, ২০২৫ ৫:৪৮ অপরাহ্ণ
ইস্টল্যান্ড ইন্সুরেন্সের ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন – Corporate Sangbad


Advertise here

পুঁজিবাজার ডেস্ক: দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান ইস্টল্যান্ড ইন্সুরেন্স পিএলসির ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন হয়েছে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

সূত্রমতে, ইস্টল্যান্ড ইন্সুরেন্স পিএলসির ঋণমান দীর্ঘমেয়াদে ‘এএএ’ রেটিং হয়েছে। আর স্বল্পমেয়াদে ক্রেডিট রেটিং হয়েছে ‘এসটি-১’।

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ সমাপ্ত হিসাব বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও ৩১ মার্চ, ২০২৫ পর্যন্ত অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও অন্যান্য গুনগত পরিমানগত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে এই রেটিং নির্ণয় করা হয়েছে। কোম্পানিটির রেটিং নির্ণয় করেছে ক্রেডিট রেটিংস ইনফরমেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড।





Source link

বিডিনিউজে সর্বশেষ

পার্বত্য সীমান্তে বিজিবি’র হাতে মন চন্দ্র চাকমা নামের ভারতীয় যুবক গ্রেপ্তার
পার্বত্য সীমান্তে বিজিবি’র হাতে মন চন্দ্র চাকমা নামের ভারতীয় যুবক গ্রেপ্তার
সর্বশেষ সংবাদ
সবার আগে প্যানেল ঘোষণা ‘ইসলামী ছাত্র আন্দোলন’র
সবার আগে প্যানেল ঘোষণা ‘ইসলামী ছাত্র আন্দোলন’র
সর্বশেষ সংবাদ
East Medinipur News: মানুষ বিক্রি হত এখানে, তারপর ইতিহাস লিখেছিল লবণ সত্যাগ্রহ! দিঘা যাওয়ার পথে এই জায়গা দেখেছেন? | Narghat-haldi-river-indias-freedom-struggle-site-slavery-and-satyagraha-on-the-way-to-digha | দক্ষিণবঙ্গ
East Medinipur News: মানুষ বিক্রি হত এখানে, তারপর ইতিহাস লিখেছিল লবণ সত্যাগ্রহ! দিঘা যাওয়ার পথে এই জায়গা দেখেছেন? | Narghat-haldi-river-indias-freedom-struggle-site-slavery-and-satyagraha-on-the-way-to-digha | দক্ষিণবঙ্গ
সর্বশেষ সংবাদ
roti tips ghee roti or butter roti what is more healthy and beneficial for controlling diabetes weight loss ||Roti Tips: ঘি না মাখন! কোনটা দিয়ে রুটি খাওয়া বেশি উপকারী? রুটির সঙ্গে এগুলো যোগে যা ঘটে…! বিশেষজ্ঞ যা জানালেন | লাইফস্টাইল
roti tips ghee roti or butter roti what is more healthy and beneficial for controlling diabetes weight loss ||Roti Tips: ঘি না মাখন! কোনটা দিয়ে রুটি খাওয়া বেশি উপকারী? রুটির সঙ্গে এগুলো যোগে যা ঘটে…! বিশেষজ্ঞ যা জানালেন | লাইফস্টাইল
সর্বশেষ সংবাদ

বিডিনিউজে জনপ্রিয়

orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
সর্বশেষ সংবাদ
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
সর্বশেষ সংবাদ

সর্বশেষ - বিনোদন

সর্বোচ্চ পঠিত - বিনোদন

আপনার জন্য নির্বাচিত
প্রাইম ইন্স্যুরেন্সের পর্ষদ সভা ৩১ অক্টোবর – Corporate Sangbad

প্রাইম ইন্স্যুরেন্সের পর্ষদ সভা ৩১ অক্টোবর – Corporate Sangbad

 করোনার সাথে ডেঙ্গু প্রতিরোধেও কার্যকর পদক্ষেপ প্রয়োজন : বাংলাদেশ ন্যাপ

করোনার সাথে ডেঙ্গু প্রতিরোধেও কার্যকর পদক্ষেপ প্রয়োজন : বাংলাদেশ ন্যাপ

 বিদেশে ৪ শতাধিক বাড়ি ও অ্যাপার্টমেন্টের মালিক সাবেক ভূমিমন্ত্রী!

বিদেশে ৪ শতাধিক বাড়ি ও অ্যাপার্টমেন্টের মালিক সাবেক ভূমিমন্ত্রী!

 সকালে উঠে এক কাপ গরম চা না হলে চলে না? অজান্তেই কত বড় বিপদ ডাকছেন জানেন Milk Teas Impact on Your Weight Loss Journey May Be Disappointing – News18 Bangla

সকালে উঠে এক কাপ গরম চা না হলে চলে না? অজান্তেই কত বড় বিপদ ডাকছেন জানেন Milk Teas Impact on Your Weight Loss Journey May Be Disappointing – News18 Bangla

 তরুণদেরকে এআই ব্যবহারে উৎসাহ দিচ্ছে বাংলালিংক

তরুণদেরকে এআই ব্যবহারে উৎসাহ দিচ্ছে বাংলালিংক

 জাতীয় ঈদগাহে পাঁচ স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে

জাতীয় ঈদগাহে পাঁচ স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে

 West Bengal News | Anju Bala Shares Insights Following Discussion With Sandeshkhali Victims | News18

West Bengal News | Anju Bala Shares Insights Following Discussion With Sandeshkhali Victims | News18

 “মাইন্ডশেপার” এর সাথে “ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির ”সোসিও-সাইকি কন্সালটেশন সেন্টার” এর যাত্রা

“মাইন্ডশেপার” এর সাথে “ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির ”সোসিও-সাইকি কন্সালটেশন সেন্টার” এর যাত্রা

 Amid Covid, SP in Digital Poll Position on WhatsApp, FB, YouTube

Amid Covid, SP in Digital Poll Position on WhatsApp, FB, YouTube

 উপযুক্ত সময়ে যথাযথ পদক্ষেপ নেব: মল্লিকার্জুন খারগে

উপযুক্ত সময়ে যথাযথ পদক্ষেপ নেব: মল্লিকার্জুন খারগে
Advertise here