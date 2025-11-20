ইস্ট-ওয়েস্টের ১০ তলা থেকে পড়ে শিক্ষার্থীর মৃত্যু

ঢাকা: রাজধানীর বাড্ডা আফতাবনগরে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির ১০ তলা থেকে পড়ে মুসফিকুজ্জামান (২৪) নামে এক শিক্ষার্থী মারা গেছেন।
বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। বাড্ডা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. হাবিবুর রহমান ঘটনা সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
তিনি বলেন, ‘বিকেলে খবর পেয়ে ওই শিক্ষার্থীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। যতটুকু জানতে পেরেছি, ওই শিক্ষার্থী ইউনিভার্সিটি দশতলা থেকে লাফিয়ে পড়েছে। বিস্তারিত জানার চেষ্টা চলছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হবে।’
ঢাকা মেডিকেলে নিহত মুশফিকুজ্জামানের চাচা মনিরুজ্জামান মনির জানান, তাদের বাড়ি মুন্সীগঞ্জ জেলার টঙ্গিবাড়ি উপজেলার পাচগাঁও গ্রামে। বর্তমানে বাবা বিএম মোখলেসুর রহমান ও মা স্কুল শিক্ষিকা কমলা আক্তারকে নিয়ে খিলগাঁও থানার পাশে থাকতেন। মুসফিক ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি এমপিএস ডিপার্টমেন্টের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন।