এনসিসি ব্যাংকের পরিচালকের শেয়ার ক্রয় – Corporate Sangbad

পুঁজিবাজার ডেস্ক: দেশের প্রধান পুঁজিবাজারে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানি এনসিসি ব্যাংক পিএলসির এক পরিচালক পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী শেয়ার ক্রয় সম্পন্ন করেছেন। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
সূত্র মতে, কোম্পানির পরিচালক সৈয়দ আসিফ নিজাম উদ্দিন মোট ১০ লাখ শেয়ার ক্রয় করেছেন। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) পাবলিক মার্কেটে উল্লেখিত পরিমাণ শেয়ার ক্রয় করেছেন তিনি।
ডিএসই’র তথ্য অনুযায়ি ৩০ জুন, ২০২৫ ইং তারিখে ব্যাংটির উদ্যোক্তা পরিচালকের হাতে রয়েছে ৩৫.০১ শতাংশ শেয়ার, প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীর হাতে রয়েছে ২৮.৪১ শতাংশ শেয়ার, বিদেশী বিনিয়োগকারীর হাতে রয়েছে .০৪ শতাংশ শেয়ার এবং সাধারণ বিনিয়োগকারীর হাতে রয়েছে ৪০.১৪ শতাংশ শেয়ার।