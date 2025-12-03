এল, ডি, পির আয়োজনে বেগম খালেদা জিয়ার জন্য দোয়া

মো: গোলাম কিবরিয়া
রাজশাহী জেলা প্রতিনিধি
বি, এন, পি, চেয়ারপার্সন, সাবেক প্রধান মন্ত্রী , দেশনেত্রী, বেগম খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তি ও সুসাস্হ কামরায় দোয়া ও মিলাদ মহফিল এর আয়োজন করেন, রাজশাহী মহানগর লিবারেল ডেমোক্রাটিক পার্টি (এল, ডি,পি, ) ।
রাজশাহী মহানগরীর কাঠালবাড়িয়া মোড়ে ঈদগা মাঠে এই দোয়া মহফিল এর আয়োজন করা হয় । এতে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী বিভাগের এল, ডি,পির, সাধারণ সম্পাদক, মো: ওয়াহেদুজ্জামান ( ডাবলু), জনাব, জুয়েল, কাঠাল বাড়িয়া মসজিদের ইমাম, সহ, এলডিপির, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি সহ আপাময় সাধারণ জনতা ।
দোয়া মহফিলের আগে অল্প কিছু আলোচনা করেন উপস্থিত নেতৃবৃন্দ। বেগম খালেদা জিয়া দীর্ঘদিন বাংলাদেশের মানুষের জন্য , বাংলাদেশের উন্নয়নে জন্য কাজ করছেন। তিনি ৩ বার বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন । আজকে তার আশু রোগ মুক্তির জন্য সকল শ্রেণী পেশার মানুষে দোয়া করেছেন । মহান আল্লাহ যেন দ্রুত তাহাকে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরে নিয়ে আসেন ।