বুধবার , ১৩ আগস্ট ২০২৫ | ৩০শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
  অর্থনীতি

এসইএমএল লেকচার ইক্যুইটি ম্যানেজমেন্ট ফান্ডের সর্বোচ্চ দরপতন – Corporate Sangbad

প্রতিবেদক
bdnewstimes
আগস্ট ১৩, ২০২৫ ৩:১২ অপরাহ্ণ
এসইএমএল লেকচার ইক্যুইটি ম্যানেজমেন্ট ফান্ডের সর্বোচ্চ দরপতন – Corporate Sangbad


পুঁজিবাজার ডেস্ক: সপ্তাহের চতুর্থ কার্যদিবস বুধবার (১৩ আগস্ট, ২০২৫) দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) শেয়ার দর পতনের শীর্ষে উঠে এসেছে এসইএমএল লেকচার ইক্যুইটি ম্যানেজমেন্ট ফান্ড। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

সূত মতে, ফান্ডটির শেয়ার দর আগের দিনের চেয়ে ৭০ পয়সা বা ৮ দশমিক ৯৭ শতাংশ কমেছে। তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে রহিমা ফুড। কোম্পানিটির শেয়ারদর আগের দিনের চেয়ে ৭ দশমিক ৭৯ শতাংশ কমেছে এবং তালিকায় তৃতীয় স্থানে অবস্থান করছে এআইবিএল ১ম ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড। কোম্পানিটির শেয়ারদর আগের দিনের চেয়ে কমেছে ৬ শতাংশ।

তালিকায় থাকা অন্যান্য কোম্পানিগুলোর সমাপনি দর ছিল- রহিম টেক্সটাইল মিলস পিএলসির ১৯৭ টাকা ১০ পয়সা, পিপলস লিজিংয়ের ১ টাকা ৯০ পয়সা, আইএফআইএল ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড ওয়ানের ৪ টাকা ৩০ পয়সা, হাক্কানী পাল্পের ৭৮ টাকা ৭০ পয়সা, বেঙ্গল উইণ্ডসর থার্মপ্লাস্টিকসের ১৯ টাকা ৮০ পয়সা, এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ডের ৫৪ টাকা ৬০ পয়সা এবং সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসির ৭ টাকা।





Source link

