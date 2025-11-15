শনিবার, ১৫ নভেম্বর ২০২৫, ০৭:৫৫ অপরাহ্ন
অর্থনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

ওরিয়ন ফার্মার প্রথম প্রান্তিক প্রকাশ – Corporate Sangbad

  আপডেট সময়: শনিবার, ১৫ নভেম্বর, ২০২৫
ওরিয়ন ফার্মার প্রথম প্রান্তিক প্রকাশ – Corporate Sangbad


পুঁজিবাজার ডেস্ক: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ওরিয়ন ফার্মা লিমিটেড ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

শনিবার (১৫ নভেম্বর) অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের সভায় প্রান্তিকের আর্থিক ফলাফল পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পর তা প্রকাশ করা হয়। কোম্পানি সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

সূত্র মতে, চলতি হিসাববছরের প্রথম প্রান্তিক (জুলাই–সেপ্টেম্বর ২০২৫) শেষে কোম্পানিটির সমন্বিত শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) দাঁড়িয়েছে ৬৫ পয়সা, যা গত বছরের একই সময়ে ছিল ১ টাকা ৮৫ পয়সা।

এ সময়ে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদমূল্য (এনএভিপিএস) দাঁড়িয়েছে ৮৯ টাকা ৮৬ পয়সা।





