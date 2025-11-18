কক্সবাজার-রামু-ঈদগাঁও আসনে এনসিপি নমিনেশন ফর্ম নিলেন নওশাবা মোক্তার

ঈদগাঁওয়ের শহীদ নুরুল মোস্তার পিতাকে সঙ্গে নিয়ে কেন্দ্রীয় নেত্রী সামান্তা শারমিনের কাছ থেকে এনসিপির মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ করেছেন নওশাবা মোক্তার সিয়াম। শুক্রবার দুপুরে রাজধানীতে এ ফর্ম সংগ্রহ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়।
এসময় উপস্থিত ছিলেন এনসিপি ঈদগাঁও উপজেলার দুই শীর্ষ নেতা তারেকুর রহমান ও রহিম চৌধুরী। দলীয় সূত্রে জানা গেছে, স্থানীয়ভাবে নওশাবা মোক্তার সিয়াম একজন সক্রিয় সংগঠক হিসেবে কাজ করছেন এবং এবার তিনি কক্সবাজার সদর–রামু–ঈদগাঁও আসনে দলীয় মনোনয়ন প্রত্যাশী।
মনোনয়ন পেলে তিনি লড়বেন বিএনপির প্রার্থী লুৎফুর রহমান কাজল এবং জামায়াতের প্রার্থী ভিপি বাহাদুরের বিপক্ষে। স্থানীয় পর্যায়ে এ আসনটি ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ ইতোমধ্যে বাড়তে শুরু করেছে।
স্থানীয় নেতাকর্মীরা মনে করছেন, নওশাবা মোক্তার সিয়ামের মনোনয়ন সংগ্রহ নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছে এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচন সামনে আসছে।