Advertise here
বৃহস্পতিবার , ৭ আগস্ট ২০২৫ | ২৫শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
  1. অর্থনীতি
  2. আইন-আদালত
  3. ক্যারিয়ার
  4. খেলাধুলা
  5. জাতীয়
  6. তরুণ উদ্যোক্তা
  7. ধর্ম
  8. নারী ও শিশু
  9. প্রবাস সংবাদ
  10. প্রযুক্তি
  11. প্রেস বিজ্ঞপ্তি
  12. বহি বিশ্ব
  13. বাংলাদেশ
  14. বিনোদন
  15. মতামত
  /  অর্থনীতি

কন্টিনেন্টাল ইন্স্যুরেন্সের ক্যাটাগরির অবনতি – Corporate Sangbad

প্রতিবেদক
bdnewstimes
আগস্ট ৭, ২০২৫ ৩:২৩ অপরাহ্ণ
কন্টিনেন্টাল ইন্স্যুরেন্সের ক্যাটাগরির অবনতি – Corporate Sangbad


Advertise here

পুঁজিবাজার ডেস্ক: দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানি কন্টিনেন্টাল ইন্স্যুরেন্স পিএলসির ক্যাটাগরির অবনতি হয়েছে। গত ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের জন্য ঘোষিত লভ্যাংশের উপর ভিত্তি করে কোম্পানিটির শেয়ারের ক্যাটাগরিতে এই পরিবর্তন আনা হয়। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

সূত্র মতে, গত ৩১ ডিসেম্বর,২০২৪ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরে কোম্পানিটি বিনিয়োগকারীদের জন্য ০৫ শতাংশ হারে নগদ লভ্যাংশ দিয়েছে। ফলে কোম্পানিটিকে ‘এ’ ক্যাটাগরি থেকে ‘বি’ ক্যাটাগরিতে স্থানান্তর করা হয়েছে। আগামী রবিবার (১০ আগস্ট) থেকে কোম্পানিটি ‘বি’ ক্যাটাগরিতে লেনদেন করবে।

লভ্যাংশ সংক্রান্ত তথ্য পর্যবেক্ষনে দেখা যায়, কোম্পানিটি বিনিয়োগকারীদের জন্য ২০২৪ সালে দিয়েছে ৫ শতাংশ নগদ, ২০২৩ সালে দিয়েছে ৫ শতাংশ নগদ, ২০২২ সালে দিয়েছে ১০ শতাংশ নগদ, ২০২১ সালে ৬ শতাংশ নগদ এবং ২০২০ সালে ৫ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দিয়েছে।





Source link

বিডিনিউজে সর্বশেষ

হলে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধের দাবিতে মধ্যরাতে উত্তাল ঢাবি
হলে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধের দাবিতে মধ্যরাতে উত্তাল ঢাবি
সর্বশেষ সংবাদ
মাদুরোকে ধরিয়ে দিলে ৫ কোটি ডলার পুরস্কার দেবে যুক্তরাষ্ট্র
মাদুরোকে ধরিয়ে দিলে ৫ কোটি ডলার পুরস্কার দেবে যুক্তরাষ্ট্র
সর্বশেষ সংবাদ
SRK, Aditya Chopra Refused To Entertain Me, Claims Aamir’s Brother Faisal: ‘Unko Laga Pagal Hai’ | Bollywood News
SRK, Aditya Chopra Refused To Entertain Me, Claims Aamir’s Brother Faisal: ‘Unko Laga Pagal Hai’ | Bollywood News
সর্বশেষ সংবাদ
রাখিপূর্ণিমায় বছরের সব থেকে বড় রাজযোগ! শনি, রাহু-সহ চার গ্রহের কাঁপানো অবস্থান
রাখিপূর্ণিমায় বছরের সব থেকে বড় রাজযোগ! শনি, রাহু-সহ চার গ্রহের কাঁপানো অবস্থান
সর্বশেষ সংবাদ

বিডিনিউজে জনপ্রিয়

orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
সর্বশেষ সংবাদ
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
সর্বশেষ সংবাদ

সর্বশেষ - বিনোদন

সর্বোচ্চ পঠিত - বিনোদন

আপনার জন্য নির্বাচিত
Tiku Talsania Suffers A Heart Attack, 70-Year-Old Actor Hospitalised In Mumbai | Exclusive

Tiku Talsania Suffers A Heart Attack, 70-Year-Old Actor Hospitalised In Mumbai | Exclusive

 Shreya Ghoshals pet dog Sherlock looks after her new born baby arc– News18 Bangla

Shreya Ghoshals pet dog Sherlock looks after her new born baby arc– News18 Bangla

 বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এমপি হলেন আগা খান

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এমপি হলেন আগা খান

 জলবায়ু ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রীকে কিশোরীর পিটিশন

জলবায়ু ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রীকে কিশোরীর পিটিশন

 ঋণের শ্রেণীবিভাগ, প্রভিশনিং বিষয়ে পরিপত্র জারি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক

ঋণের শ্রেণীবিভাগ, প্রভিশনিং বিষয়ে পরিপত্র জারি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক

 England to play two additional T20 Internationals in 2022 tour of Pakistan | Cricket News

England to play two additional T20 Internationals in 2022 tour of Pakistan | Cricket News

 জিয়াউর রহমানের কারণে জামায়াত রাজনীতি করার সুযোগ পেয়েছে: টুকু

জিয়াউর রহমানের কারণে জামায়াত রাজনীতি করার সুযোগ পেয়েছে: টুকু

 আনোয়ারা বেগমের দাফন সম্পন্ন, বস্ত্র ও পাটমন্ত্রীর শোক

আনোয়ারা বেগমের দাফন সম্পন্ন, বস্ত্র ও পাটমন্ত্রীর শোক

 করোনায় নিহত সাংবাদিকদের স্মরণে জাতীয় প্রেস ক্লাবে স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত

করোনায় নিহত সাংবাদিকদের স্মরণে জাতীয় প্রেস ক্লাবে স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত

 বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা ও পরামর্শ সেবা দিলো কুবি’র লিও ক্লাব

বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা ও পরামর্শ সেবা দিলো কুবি’র লিও ক্লাব
Advertise here