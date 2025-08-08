কর্ণফুলীতে দুরন্ত দুর্বারের মাসব্যাপী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

মো. সিরাজুল ইসলাম, কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
আগামীতে খেজুর রসের ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে দক্ষিণ চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী সামাজিক সংগঠন দুরন্ত দুর্বারের উদ্যোগে মাসব্যাপী খেজুর চারা ও সুপারি চারা রোপন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শুক্রবার (৮ আগস্ট) সকাল ১১ টার দিকে কর্ণফুলী উপজেলার বিভিন্ন কবরস্থানে মাসব্যাপী গাছের চারা রোপন কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উপজেলার বিভিন্ন কবরস্থানে গাছের চারা রোপনের প্রথম কার্য দিবসে চরপাথরঘাটা ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের চার বাড়ি কবরস্থানে বৃক্ষরোপনের মধ্য দিয়ে কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সংগঠনের সভাপতি লায়ন রমজান আলী রমুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চরপাথরঘাটা ইউনিয়নের সদ্য ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আবু তাহের।
সাধারণ সম্পাদক মো. সিরাজুল ইসলামের সঞ্চালনায় উদ্বোধক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জাগরণী সংঘের প্রধান উপদেষ্টা মো. শাহাজান ফারুকী।
প্রধান অতিথি বলেন, গাছের সাথে আমাদের গভীর মিতালি রয়েছে। গাছ থেকে আমরা অক্সিজেন পাই, যা আমাদের বেঁচে থাকার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। গাছ বাঁচলে, জীবন বাঁচবে। তাই আমাদের সবারই গাছ লাগানোর পাশাপাশি গাছের যত্ন নিতে হবে। তিনি আরো বলেন, এ সংগঠনের মত এলাকার অন্যান্য সংগঠনগুলোকে বৃক্ষরোপনে এগিয়ে আসতে হবে।
অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন, জাগরণী সংঘের উপদেষ্টা নুর ইসলাম, মুক্ত বিহঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা মো. সেলিম খাঁন, ফরিদ জুয়েল মেম্বার, দুরন্ত দুর্বারের সাবেক সভাপতি জলিল আহমেদ, আয়েশা মেম্বার, মুক্ত বিহঙ্গের সভাপতি জোস মোহাম্মদ, জাগরণী সংঘের সেক্রেটারি রুবেল আহমেদ, সাইফুদ্দিন, জয়নাল, আশরাফ আলী, রুবেল, মাসুদ, ইমরানহ হোসেন, মুন্না, সিফাত, আবিদ ও প্রমূখ।