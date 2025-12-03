বৃহস্পতিবার, ০৪ ডিসেম্বর ২০২৫, ১২:০৬ পূর্বাহ্ন
রামেক হাসপাতালে চালু হলো মনোরোগ বিভাগ খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় পিরোজপুরে তাঁতি দলের দোয়া মাহফিল কর্ণফুলীতে নিপাহ ভাইরাস বিষয়ে আইইডিসিআর-এর অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় কালিয়াকৈরে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত এল, ডি, পির আয়োজনে বেগম খালেদা জিয়ার জন্য দোয়া
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

কর্ণফুলীতে নিপাহ ভাইরাস বিষয়ে আইইডিসিআর-এর অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত

  • আপডেট সময়: বৃহস্পতিবার, ৪ ডিসেম্বর, ২০২৫
মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি

কর্ণফুলী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠান রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)-এর উদ্যোগে নিপাহ ভাইরাসের বিস্তার ও ঝুঁকি বিষয়ে অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২ ডিসেম্বর (মঙ্গলবার) দুপুর ৩টায় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মিলনায়তনে আয়োজিত এ সভায় প্রাণঘাতী নিপাহ ভাইরাস থেকে নিরাপদ থাকতে খেজুরের কাঁচা রস ও পশু-পাখি খাওয়া অর্ধেক খাওয়া ফল না খাওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ মোছাম্মৎ জেবুন্নেসার সভাপতিত্বে এবং মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (ইপিআই) আলী আকবরের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় রিসোর্স পারসন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ আবির শাকরান মাহমুদ ও কাজল চন্দ্র বণিক।

সভায় কর্ণফুলী উপজেলার স্বাস্থ্য বিভাগের মাঠ পর্যায়ের কর্মী, বিভিন্ন বেসরকারি ক্লিনিক ও ল্যাবের প্রতিনিধি এবং স্বাস্থ্যসেবা সংশ্লিষ্ট এনজিও প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

ডাঃ আবির শাকরান মাহমুদ জানান, নিপাহ ভাইরাস টেরোপাস গোত্রীয় ফল-খেকো বাদুড়ের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ছড়ায় এবং এটি অত্যন্ত প্রাণঘাতী। তিনি আরও বলেন, “নিপাহ ভাইরাস প্রতিরোধে খেজুরের কাঁচা রস পান না করা এবং পশু-পাখি খাওয়া ফল পরিহার করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।”

সভায় জনসচেতনতা বৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং স্থানীয় স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়মিত প্রচারণা চালানোর তাগিদ দেওয়া হয়।

