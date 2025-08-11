Advertise here
সোমবার , ১১ আগস্ট ২০২৫
কর্ণফুলীতে নিষিদ্ধ সংগঠনের ছাত্রলীগ নেতা দিদার হোসেন গ্রেফতার

প্রতিবেদক
bdnewstimes
আগস্ট ১১, ২০২৫ ১১:০৯ অপরাহ্ণ
কর্ণফুলীতে নিষিদ্ধ সংগঠনের ছাত্রলীগ নেতা দিদার হোসেন গ্রেফতার

মো. সিরাজুল ইসলাম, কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি

চট্টগ্রামের কর্ণফুলীতে নিষিদ্ধ সংগঠনের ছাত্রলীগে নেতা মো. দিদার হোসেন চৌধুরী (২৬) কে গ্রেফতার করেছে কর্ণফুলী থানা পুলিশ। পুলিশ জানায়, তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

সোমবার (১১আগস্ট) বিকাল ৩ টার দিকে নগরীর চকবাজার এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

পুলিশ জানায়, ৫ আগস্টের পর থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রধান উপদেষ্টাসহ অন্তর্বর্তী সরকারের বিভিন্ন উপদেষ্টার বিরুদ্ধে কুরুচিপূর্ণ ভিডিও এবং বিএনপি-জামায়াতের বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অপপ্রচার চালাচ্ছিল দিদার হোসেন। পাশাপাশি কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামীলীগের পক্ষে অনলাইনে বেশ সরব ছিলো দিদার। এসব কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়ার পর তাকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃত দিদার হোসেন চৌধুরী কর্ণফুলী থানার চরলক্ষ্যা ২নং ওয়ার্ডের হযরত বিশ্ব ফকির (রহ.) বাড়ির বাসিন্দা। তার পিতা আবুল কালাম ও মাতা আয়েশা আক্তার।

কর্ণফুলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ শরীফ জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের সদস্য দিদার হোসেনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাকে কর্ণফুলী থানার সুনির্দিষ্ট মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।

