কর্ণফুলীতে বর্ণাঢ্য আয়োজনে জাগরণী সংঘের ৫০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষ্যে সুবর্ণ জয়ন্তী উৎযাপন

মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
চট্টগ্রামের কর্ণফুলী উপজেলার চরপাথরঘাটা ইউনিয়নের ঐতিহ্যবাহী সামাজিক সংগঠন জাগরণী সংঘের পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পুরষ্কার বিতরণী ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানমালা শুরু হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ শাহাজাহান ফারুকীসহ সংগঠনের সাবেক ও বর্তমান সদস্যবৃন্দ
সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ রহিম আলী’র সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন লায়ন ক্লাব অব চিটাগাং কর্ণফুলী এলিটের সভাপতি ও সংগঠনের উপদেষ্টা লায়ন এম এন ছাফা।
সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ রুবেল’র সঞ্চালনায় প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের সাবেক সভাপতি ও বর্তমান উপদেষ্টা এম এন এরশাদ।
এসময় বক্তারা বলেন, স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭৪ সালে এলাকা যখন মদ, জুয়া, বেহায়াপনা ও অপসংস্কৃতিতে ভরপুর ছিলো তখন গুটিকয়েক শিক্ষিত ও সচেতন ব্যাক্তিরা মনে করেছিলো এসব কার্যকলাপ নির্মূল করার জন্য সকলের ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত। এ চিন্তা থেকে জাগরণী সংঘ নামক সামাজিক সংগঠনের সৃষ্টি হয়েছে। এটি স্বাধীনতা পরবর্তী কর্ণফুলী উপজেলার প্রথম সামাজিক সংগঠন বলে অনেকে দাবি করেছেন।
বক্তারা আরো বলেন, যেখানে একজন মানুষ পঞ্চাশ বছর বেঁচে থাকা বড়ই কঠিন সেখানে একটা সামাজিক সংগঠন পঞ্চাশ বছর বেঁচে থাকা তা সামান্য ব্যাপার নয়। তাই বর্তমান সদস্যদের উদ্দ্যেশে বলছি আমরা যে সময় পার করেছি তার তুলনায় বর্তমান সময় স্বর্ণের যুগ বলা যায়। এ আধুনিক যুগে আপনারা আপনাদের মেধাকে কাজে লাগিয়ে এ সমাজ ও সমাজের মানুষকে উন্নতির ধার প্রান্ত পৌঁছে দিবেন বলে আমরা মনে করি। বক্তারা আরো বলেন, আমরা বিশ্বাস করি শিক্ষায় শক্তি, শিক্ষায় মুক্তি। তাই শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিয়ে আপনার এ সমাজকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে যাবেন।
এসময় আরোও উপস্থিত ছিলেন চরপাথরঘাটা ঘাটা ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আবু তাহের, বোরহান উদ্দিন ফারুকী, নুর ইসলাম তুষার, আলাউদ্দিন শিমুল, মনির আহমদ মার্শাল, মাষ্টার আলমগীর, ফরিদ মেম্বার, মাষ্টার সাইফুদ্দিন, দেলোয়ার হোসাইন, শফিকুল ইসলাম জাহিদ, আয়েশা মেম্বার, আনোয়ার মেম্বার, আমির আহমদ আমু, আবদুর রহমান, রাজিবুল হক, আজিম আলী সাগর, আকরাম সজিব, কায়সার আহমেদ ও প্রমূখ।