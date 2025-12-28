কর্ণফুলী শাহ আমানত সেতুর উত্তর পাশে ইনকিলাব মঞ্চের অবরোধ

মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
চট্টগ্রামের কর্ণফুলী শাহ আমানত সেতুর উত্তর পাশে শরীফ ওসমান হাদি হত্যার বিচারের দাবিতে অবরোধ করেছেন ইনকিলাব মঞ্চের স্থানীয় কর্মী-সমর্থকরা।
রবিবার (২৮ ডিসেম্বর) দুপুর ২টার দিকে শাহ আমানত সেতুর বশরুজ্জামান চৌধুরী গোলচত্বরে
অবস্থান নেন সংগঠনের কয়েকশ নেতাকর্মী। ধীরে ধীরে এ সংখ্যা বাড়তে থাকে।
শুরুতে সেতুর উত্তর পাশে সড়কের এক লাইনে অবস্থান নিলেও পরে সড়কের উভয় লাইনে তারা অবস্থান নেন। এতে করে চট্টগ্রামের সঙ্গে কক্সবাজার, বান্দরবান এবং দক্ষিণ চট্টগ্রামের বিভিন্ন উপজেলার সঙ্গে গণপরিবহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। সেতুর উভয় পাশে শত শত যানবাহন আটকা পড়ে। যানবাহনের যাত্রীরা ভোগান্তিতে পড়েন।
অবরোধ কর্মসূচিতে ইনকিলাব মঞ্চের কর্মীরা বিভিন্ন প্ল্যার্কাড হাতে নিয়ে হাদির হত্যাকারীর গ্রেপ্তার দাবি করেন এবং বিভিন্ন স্লোগান দেন।
ইনকিলাব মঞ্চ চট্টগ্রামের আহ্বায়ক রাফসান রাকিব জানান, কেন্দ্রঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে আমরা শাহ আমানত সেতুর মুখে অবস্থান নিয়ে অবরোধ কর্মসূচি পালন করছি। সন্ধ্যা পর্যন্ত এ কর্মসূচি চলবে।
মইজ্জ্যারটেক ট্রাফিক পুলিশের ইনচার্জ (টিআই) আবু সাঈদ বাকের জানান, শরীফ ওসমান হাদি হত্যার বিচার দাবিতে শাহ আমানত সেতু এলাকায় সড়ক অবরোধ ফলে দীর্ঘ যানযট সৃষ্টি হয়েছে। যানযট নিরসনের জন্য আমাদের ট্রাফিক পুলিশের টিম কাজ করে যাচ্ছেন।