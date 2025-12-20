কাপ্তাই হ্রদে কায়াকিং করার সময় পর্যটকের মৃত্যু

আহমদ বিলাল খান
রাঙ্গামাটির কাপ্তাই হ্রদে কায়াকিং করার সময় পানিতে ডুবে এক পর্যটকের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার (২০ ডিসেম্বর) সকালে জেলার বালুখালী স্বর্ণদ্বীপ আইল্যান্ড নামক রিসোর্টে এই ঘটনা ঘটে।
ইফরাত উদ্দিন (২৬) পুরান ঢাকার নাজির বাজার এলাকার বাসিন্দা।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, স্বর্ণদ্বীপ আইল্যান্ড রিসোর্টে বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরতে যান ইফরাত উদ্দিন। সকালে ৬ বন্ধু মিলে কায়াকিং করতে কাপ্তাই হ্রদে নামেন। এ সময় সবাই লাইফ জ্যাকেট পরলেও ইফরাত উদ্দিন পড়েননি। ঘাট থেকে হ্রদের কিছু দূর যাওয়ার পর কায়াকিং বোট ভারসাম্য হারিয়ে উল্টে গিয়ে ইফরাত ডুবে যান।
রাঙ্গামাটি ফায়ার সার্ভিসের ফায়ার ফাইটার মো. আবুল কালাম জানান, ৯৯৯ এর ফোন পেয়ে আমরা দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার কাজ শুরু করি। আমাদের ডুবুরি দল প্রায় একঘণ্টার চেষ্টায় মরদেহ উদ্ধার করে কোতোয়ালি থানায় হস্তান্তর করে।
স্বর্ণদীপ আইল্যান্ড মালিক মো. আব্দুল ওয়াদুদ বলেন, ‘যারা এসেছিলেন সবাই আত্মীয়। সকালে চলে যাওয়ার আগে কায়াকিং করতে হ্রদে নামেন। সবাই লাইফ জ্যাকেট পড়েন। গরম লাগার কারণে যিনি মারা যান উনি খুলে ফেলেন। হ্রদের কিছুদূর যাওয়ার পর নিজেদের মধ্যে দুষ্টামি করতে থাকেন। এক সময় ভারসাম্য হারিয়ে ইফরাত পানিতে ডুবে যান। পরে ফায়ার সার্ভিসকে খবর দিলে তারা মরদেহ উদ্ধার করে।’
রাঙ্গামাটি কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জসিম উদ্দিন জানান, ফায়ার সার্ভিসের সহায়তায় পর্যটকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। যেহেতু পানি ডুবে মারা গেছেন তাই একটি অপমৃত্যু মামলা করা হয়েছে।