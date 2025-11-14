কালিয়াকৈরে ইতিহাস পরিবহনের পার্কিং স্থানে অগ্নিসংযোগ করেছে দুর্বৃত্তরা

শাকিল হোসেন,
কালিয়াকৈর(গাজীপুর) প্রতিনিধি:
গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার খাড়া জোড়া এলাকায় সড়কের পাশে পার্কিং করা একটি ইতিহাস পরিবহনের অগ্নিসংযোগ করেছে দুর্বৃত্তরা। তবে এ ঘটনায় কোন হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।
বৃহস্পতিবার রাতের কোনো এক সময় এঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছেন থানা পুলিশ। পুলিশ সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায় বলে জানান পুলিশ।
মালিক পক্ষ ও পাহারাদার জানান, উপজেলার খাড়াজোড়া এলাকায় সমাহার কারখানার সামনে ইতিহাস পরিবহন কাউন্টারের পাশে গাড়িটির মেরামত করার জন্য রাখা হয়।
বৃহস্পতিবার রাত আড়াইটার দিকে হঠাৎ করে আগুন জ্বলতে দেখা যায়। এ সময় ওই পাহারাদার চিৎকার করলে দুটি মোটরসাইকেল যুগে চার জন লোক ঘটনাস্থল থেকে দ্রুত পালিয়ে যায়। পরে আশেপাশের লোকজন ছুটে আসে আগুন নিভানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হলে ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেয়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছিয়ে আধা ঘন্টা চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ততক্ষণে গাড়ির বিভিন্ন অংশ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এতে প্রায় তিন থেকে চার লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে জানান ওই গাড়ির মালিক টুটুল।
কালিয়াকৈর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি আব্দুল মান্নান জানান, গাড়িতে আগুন দিয়েছে সংবাদ পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। ততক্ষণে দুর্বৃত্তরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। তবে দুর্বৃত্তদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে।
