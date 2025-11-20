কালিয়াকৈরে কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে সার ও বীজ বিতরণ করা হয়

বৃহস্পতিবার, ২০ নভেম্বর ২০২৫, ০৭:১৩ অপরাহ্ন
বাংলাদেশ

কালিয়াকৈরে কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে সার ও বীজ বিতরণ করা হয়

  আপডেট সময়: বৃহস্পতিবার, ২০ নভেম্বর, ২০২৫
কালিয়াকৈরে কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে সার ও বীজ বিতরণ করা হয়

শাকিল হোসেন,কালিয়াকৈর প্রতিনিধি:

গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈরে বিনামূল্যে কৃষকদের মাঝে সার ও বীজ বিতরণ করা হয়।
বৃহস্পতিবার সকালে কালিয়াকৈর উপজেলা কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সামনে এই প্রণোদনা বিতরণ করা হয়।২০২৫-২৬ অর্থবছরে রবি মৌসুমে কৃষি পূর্ণবাসন সহায়তা আওতায় ক্ষুদ্র ও প্রাপ্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ করা হয়।
কালিয়াকৈর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মোঃ জাহিদ হাসানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, কালিয়াকৈর উপজেলা নির্বাহী অফিসার কাওছার আহম্মেদ,আরো উপস্থিত ছিলেন, অতিরিক্ত কৃষি অফিসার সাবিহা সুলতানা,কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার আতিক আহমেদ ফাতাহ, উপসহকারী উদ্ভিদ সংরক্ষণ অফিসার, মোঃ সাহাজ উদ্দিন সহ কি কৃষক কৃষানী উপস্থিত ছিলেন।
প্রনোদনা হচ্ছে, বোরো উফসী ৮৪০ জন কৃষককে, প্রতিজন কৃষককে ৫ কেজি করে ধানের বীজ, ১০ কেজি DAP সার,১০ কেজি MOP সার বিতরন হয়।হাইব্রিড ধানের বীজ ৬০০ জন কৃষক,প্রতি কৃষককে ২ কেজি করে ধানের বীজ দেওয়া হয়।

