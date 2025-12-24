কালিয়াকৈরে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের মাঝে চাল বিতরণ করা হয়

শাকিল হোসেন,কালিয়াকৈর প্রতিনিধিঃ
গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলায় মঙ্গলবার সকালে উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের শুভ বড়দিন ২০২৫ উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতি ও ত্রান কার্য(চাল) বিতরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
উপজেলা প্রশাসন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের আয়োজনে এ বিতরণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এ এইচ এম ফখরুল হোসাইন এ সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা জাকারিয়া আলম, উপজেলা বি এ ডিসি কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম,কালিয়াকৈর প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সেলিম হোসেন, রাই চান বর্মন, সুশীল বর্মন, রঞ্জন বর্মন সহ উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারী বৃন্দ। পরে ২২টি উপাশনালয় কে ৫০০ কেজি করে চাল বিতরণ করা হয়।