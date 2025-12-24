বুধবার, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫, ০২:৪২ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
কালিয়াকৈরে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের মাঝে চাল বিতরণ করা হয় কোটা ও বৈষম্যের মাধ্যমে বাঙালিদের পরিকল্পিতভাবে বঞ্চিত করা হচ্ছে : হাবীব আজম ডেলিভারিম্যানের ওপর হামলার প্রতিবাদে নাগরপুরে মানববন্ধন সোহেল খানের পরিচালনায় ‘কথা দিয়া যাও’ Year Ender 2025: Netflix’s Most Talked-About Releases Ashes Storm: Ben Stokes backs England players as drinking claims cast shadow over Melbourne Test | Cricket News Kartik Aaryan Gets Trolled As Saat Samundar Paar 2.0 Gets A Thumbs Down From Netizens; Why It Failed তারেক রহমান দেশে ফিরে আগে মায়ের সঙ্গে দেখা করবেন: সালাহউদ্দিন Ashes: England’s woes worsen as Jofra Archer ruled out of the series | Cricket News এনআরবিসি ব্যাংকে কোম্পানি সচিব নিয়োগ – Corporate Sangbad
প্রচ্ছদ
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

কালিয়াকৈরে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের মাঝে চাল বিতরণ করা হয়

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: বুধবার, ২৪ ডিসেম্বর, ২০২৫
  • ১ সময় দেখুন
কালিয়াকৈরে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের মাঝে চাল বিতরণ করা হয়

শাকিল হোসেন,কালিয়াকৈর প্রতিনিধিঃ

গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলায় মঙ্গলবার সকালে উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের শুভ বড়দিন ২০২৫ উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতি ও ত্রান কার্য(চাল) বিতরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
উপজেলা প্রশাসন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের আয়োজনে এ বিতরণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এ এইচ এম ফখরুল হোসাইন এ সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা জাকারিয়া আলম, উপজেলা বি এ ডিসি কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম,কালিয়াকৈর প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সেলিম হোসেন, রাই চান বর্মন, সুশীল বর্মন, রঞ্জন বর্মন সহ উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারী বৃন্দ। পরে ২২টি উপাশনালয় কে ৫০০ কেজি করে চাল বিতরণ করা হয়।

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
কোটা ও বৈষম্যের মাধ্যমে বাঙালিদের পরিকল্পিতভাবে বঞ্চিত করা হচ্ছে : হাবীব আজম

কোটা ও বৈষম্যের মাধ্যমে বাঙালিদের পরিকল্পিতভাবে বঞ্চিত করা হচ্ছে : হাবীব আজম

ডেলিভারিম্যানের ওপর হামলার প্রতিবাদে নাগরপুরে মানববন্ধন

ডেলিভারিম্যানের ওপর হামলার প্রতিবাদে নাগরপুরে মানববন্ধন

সোহেল খানের পরিচালনায় ‘কথা দিয়া যাও’

সোহেল খানের পরিচালনায় ‘কথা দিয়া যাও’

Year Ender 2025: Netflix’s Most Talked-About Releases

Year Ender 2025: Netflix’s Most Talked-About Releases

Kartik Aaryan Gets Trolled As Saat Samundar Paar 2.0 Gets A Thumbs Down From Netizens; Why It Failed

Kartik Aaryan Gets Trolled As Saat Samundar Paar 2.0 Gets A Thumbs Down From Netizens; Why It Failed

তারেক রহমান দেশে ফিরে আগে মায়ের সঙ্গে দেখা করবেন: সালাহউদ্দিন

তারেক রহমান দেশে ফিরে আগে মায়ের সঙ্গে দেখা করবেন: সালাহউদ্দিন

Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST