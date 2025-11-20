শুক্রবার, ২১ নভেম্বর ২০২৫, ০৩:১৬ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
কালিয়াকৈরে তারেক রহমানের ৩১ দফা বাস্তবায়নে কৃষক দলের লিফলেট বিতরণ কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্যের ব্যবস্থা করা হবে বাচ্চু মোল্লা স্কুলে অনুপস্থিত থেকেও নিয়মিত বেতন-ভাতা তুলছে শিক্ষিকা রাজশাহীতে ফেসবুক হ্যাকার গ্রেপ্তার নোয়াখালীতে পল্লী চিকিৎসকের অতিরিক্ত ইনজেকশনে শিশুর মৃত্যু, দেড় লাখ টাকায় দফারফা ‘৫৪ বছরেও রাষ্ট্র মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা দিতে পারেনি’ ‘In good company’: Rishabh Pant sends message ahead of crucial Guwahati Test, shares pictures with Team India teammates | Cricket News সেনাকুঞ্জের সংবর্ধনায় যোগ দিতে পারেন খালেদা জিয়া অবশেষে সংশয় কাটল, কপ৩১-এর আয়োজক তুরস্ক The Untold Story Of Sholay’s Gabbar Singh
প্রচ্ছদ
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

কালিয়াকৈরে তারেক রহমানের ৩১ দফা বাস্তবায়নে কৃষক দলের লিফলেট বিতরণ

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: শুক্রবার, ২১ নভেম্বর, ২০২৫
  • ২২ সময় দেখুন
কালিয়াকৈরে তারেক রহমানের ৩১ দফা বাস্তবায়নে কৃষক দলের লিফলেট বিতরণ

শাকিল হোসেন, কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি :

গাজীপুরের কালিয়াকৈরে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ৩১ দফা বাস্তবায়নের আলোকে বিএনপির লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে।

( ২০ নভেম্বর) বৃহস্পতিবার দুপুরে কেন্দ্রীয় কৃষকদলের সহ-সভাপতি আনম ভিপি ইব্রাহিম খলিলের উদ্যোগে লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে।

এ সময় কালিয়াকৈর উপজেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক হাজী হান্নানের নেতৃত্বে একটি মিছিল বের করেন।
মিছিলটি কালিয়াকৈর উপজেলা বিএনপির কার্যালয় থেকে কালিয়াকৈর বাজারের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে কালিয়াকৈর উপজেলা পরিষদ চত্বরে এসে মিলিত হয়।

এ সময় সভায় উপস্থিত ছিলেন সাবেক কালিয়াকৈর উপজেলা বিএনপির কৃষি বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল মালেক খান , উপজেলা কৃষক দলের সদস্য সচিব আজিজুল হক, যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান গাজী, কালিয়াকৈর পৌর কৃষক দলের সদস্য সচিব তোফায়েল আহমেদ যুগ্ন আহ্বায়ক মোজাম্মেল হোসেন
বোয়ালিয়া ইউনিয়ন কৃষক দলের সভাপতি আলাউদ্দিন মেম্বার, সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন কবির খান, মৌচাক ইউনিয়ন মৌচাক ইউনিয়ন কৃষক দলের সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম আতাবহ ইউনিয়ন কৃষকদলের সাধারণ সম্পাদক হৃদয় হোসেন সহ কালিয়াকৈর উপজেলা ও পৌর কৃষক দলের বিভিন্ন নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

এসময় ৩১ দফা বাস্তবায়নের লক্ষে লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় কৃষক দলের সহ-সভাপতি আনম ভিপি ইব্রাহিম খলিলের পক্ষে দলের জন্য সাধারণ ভোটারদের নিকট ধানের শীষের ভোট প্রার্থনা করেন।
এ সময় বক্তারা জানান, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ঘোষিত রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের জন্য ৩১ দফা বাস্তবায়ন করতে পারলে বাংলাদেশ একটি সুখি সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে উঠবে। তাই এই ৩১ দফা দাবি জনগনের দোয়ারে দোয়ারে পৌঁছিয়ে দিতে হবে।

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্যের ব্যবস্থা করা হবে বাচ্চু মোল্লা

কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্যের ব্যবস্থা করা হবে বাচ্চু মোল্লা

স্কুলে অনুপস্থিত থেকেও নিয়মিত বেতন-ভাতা তুলছে শিক্ষিকা

স্কুলে অনুপস্থিত থেকেও নিয়মিত বেতন-ভাতা তুলছে শিক্ষিকা

রাজশাহীতে ফেসবুক হ্যাকার গ্রেপ্তার

রাজশাহীতে ফেসবুক হ্যাকার গ্রেপ্তার

নোয়াখালীতে পল্লী চিকিৎসকের অতিরিক্ত ইনজেকশনে শিশুর মৃত্যু, দেড় লাখ টাকায় দফারফা

নোয়াখালীতে পল্লী চিকিৎসকের অতিরিক্ত ইনজেকশনে শিশুর মৃত্যু, দেড় লাখ টাকায় দফারফা

‘৫৪ বছরেও রাষ্ট্র মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা দিতে পারেনি’

‘৫৪ বছরেও রাষ্ট্র মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা দিতে পারেনি’

সেনাকুঞ্জের সংবর্ধনায় যোগ দিতে পারেন খালেদা জিয়া

সেনাকুঞ্জের সংবর্ধনায় যোগ দিতে পারেন খালেদা জিয়া

কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
নোয়াখালীর ফয়সাল ইবনে নুরকে আহ্বায়ক করে এনসিপি সৌদি কমিটি ঘোষণা
নোয়াখালীর ফয়সাল ইবনে নুরকে আহ্বায়ক করে এনসিপি সৌদি কমিটি ঘোষণা
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST