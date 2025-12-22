কালিয়াকৈরে পারিবারিক কলহের জেরে এক নারীর মৃত্যু

শাকিল হোসেন,কালিয়াকৈর ( গাজীপুর) প্রতিনিধিঃ
গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার চাপাইর ইউনিয়নের আষাড়িয়াবাড়ী এলাকায় সোমবার দুপুরে আফরিন আক্তার(২১) নামে এক তরুনীর রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। খবর পেয়ে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দিন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ।
নিহত ওই নারী আষাড়িয়াবাড়ী এলাকার আফসার আলীর মেয়ে ও টাঙ্গাইলের মির্জাপুর উপজেলার কদিমধল্লা এলাকার সজিব হোসেনের স্ত্রী।
পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, দেড় বছর আগে আফরিনের পারিবারিকভাবে সজিবের সাথে বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকেই তাদের মধ্যে পারিবারিক কলহ লেগেই থাকতো। গত বুধবার ওই নারী বাবার বাড়িতে বেড়াতে আসেন। এদিকে সোমবার সকালে নয়টার দিকে স্বামীর সাথে মুঠোফোনে একাধিকবার ঝগড়া হয়। স্বাজনদের ভাস্যমতে সকাল দশটার দিকে সকালের খাবার খেয়ে নিজ কক্ষে গিয়ে ঘরের আড়ার সাথে উড়না পেচিয়ে আত্মহত্যা করে।এদিকে বিকালে সাড়ে পাচঁটার দিকে খবর পেয়ে ঘরের বারান্দা থেকে ওই শুয়ানো অবস্থায় লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। বিষয়টি নিয়ে সন্দেহের সৃষ্টি হলে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠায়।
কালিয়াকৈর থানার উপ পরিদর্শক শরিফুল ইসলাম জানায়, লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। বিষয়টির আইনী ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।