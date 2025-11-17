কালিয়াকৈরে পৃথক স্থানে ককটেল ও পেট্রোল বোমা বিস্ফোরণ

শাকিল হোসেন,কালিয়াকৈর প্রতিনিধিঃ
গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলায় পৃথক স্থানে ককটেল ও পেট্রোল বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে।
সোমবার ভোর পাঁচটার দিকে উপজেলার হরতকিতলা গ্রামীণ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক-২ এর নাম ফলকে দুর্বৃত্তরা ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দ্রুত স্থান ত্যাগ করে। অপর দিকে উপজেলার গোয়ালবাথান এলাকায় গ্রামীণ টেলিকম ট্রাস্টের নাম ফলকে একই কায়দায় মোটরসাইকেল যোগে দু’জন পেট্রোল বোমা ছুড়ে দ্রুত স্থান ত্যাগ করে।
গ্রামীণ টেলিকম ট্রাস্টের সিকিউরিটি গার্ড সাইফুল ইসলাম জানান, সোমবার ভোর পাঁচটার দিকে দুইজন ব্যক্তি মোটরসাইকেল যোগে আমাদের প্রতিষ্ঠানের প্রধান ফটকের নাম ফলকে পেট্রােল বোমা ছুড়ে মারে।এতে কোন হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।
কালিয়াকৈর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুল মান্নান জানান, ভোর রাতে দুর্বৃত্তরা প্লাস্টিকের বোতলে কেরোসিন এবং ঝুট কাপড় দিয়ে আগুন ধরানোর চেষ্টা করে। পরে পুলিশ গিয়ে আগুন নেভায়।এ ছাড়া উপজেলার মেদী এলাকায় গভীর রাতে দুর্বৃত্তরা এস্কেভেটরে আগুন ধরিয়ে দেয়
###
তাং ১৭/১১/২০২৫ ইং