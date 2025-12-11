কালিয়াকৈরে সড়ক দুর্ঘটনায় ট্রাকচালক নিহত

শাকিল হোসেন,কালিয়াকৈর (গাজীপুর)প্রতিনিধিঃ
ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের সূত্রাপুর এলাকায় বৃহস্পতিবার সকালে সড়ক দুর্ঘটনায় ট্রাকের চালক নিহত হয়েছেন।
নিহত হলেন,বগুড়ার শিবগঞ্জ থানার জিগাতলা এলাকার শাহিনুর আলমের ছেলে নাহিদ হাসান (২০)
হাইওয়ে পুলিশ সুত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার সকালে ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা দুটি ট্রাক ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের সুত্রাপুর এলাকায় পৌছালে পিছনের ট্রাকটি সামনের ট্রাককে সহজুড়ে ধাক্কা দেয় এতে ঘটনাস্থলে পিছনের ট্রাকের চালক নিহত হয়।খবর পেয়ে নাওজোর হাইওয়ে পুলিশ লাশটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।
নাওজোর হাইওয়ে পুলিশের উপ পরিদর্শক এসআই মো.আলাউদ্দিন জানান, লাশটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। নিহতের পরিবারের আবেদনের প্রেক্ষিতে লাশটি পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।